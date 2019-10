Levica neuspešna z zahtevo po umiku sprememb pri dohodnini

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"To ni reforma za srednji razred, pač pa za menedžerje in funkcionarje," je dejal koordinator Levice Luka Mesec.

"To ni reforma za srednji razred, pač pa za menedžerje in funkcionarje," je dejal koordinator Levice Luka Mesec. Foto: STA

Parlamentarni odbor za finance danes obravnava predloge davčnih sprememb, ki razbremenjujejo stroške dela in bolj obdavčujejo kapital. Na dnevnem redu ima predloge štirih zakonov, tudi novele zakona o dohodnini, za katero so v Levici uvodoma zahtevali umik, saj da se bo z njo v proračun navrtalo tako veliko luknjo, da je ostali ukrepi ne bodo nadomestili.

Cilj davčnega paketa, v katerem so poleg predloga sprememb zakona o dohodnini še predlogi sprememb zakonov o davku od dohodkov pravnih oseb, o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov ter o davčnem postopku, je razbremenitev stroškov dela in s tem povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. "Na boljšem bomo vsi, ki delamo," je po potrditvi na seji vlade pred dvema tednoma dejal finančni minister Andrej Bertoncelj.

Mesec: To je reforma za menedžerje in funkcionarje

Glavna novost je razbremenitev lestvice za odmero dohodnine. Ta bo še naprej imela pet davčnih razredov s 50-odstotno stopnjo davka v najvišjem razredu, vendar pa se bodo v vseh meje zvišale ter v drugem in tretjem za eno odstotno točko tudi znižale stopnje davka. Vlada predlaga tudi zvišanje splošne olajšave in spremembe pri dodatni splošni olajšavi.

Finančni minister trdi, da se bo s temi spremembami razbremenilo srednji razred, kar pa ne drži, je predlogu novele zakona o dohodnini oporekal poslanec Levice Luka Mesec. Kot je pojasnil, bo delavec s povprečno plačo razbremenjen za 13 evrov na mesec, njegov šef s šestkratnikom povprečne plače pa kar za 166 evrov oziroma 12-krat več. "To ni reforma za srednji razred, pač pa za menedžerje in funkcionarje," je dejal Mesec.

Če bo davčni paket potrjen, bodo spremembe v veljavi od prvega januarja

Upoštevajoč predlagano povečanje obdavčitve kapitala bo z uveljavitvijo predlaganih sprememb pri dohodnini prišlo do izpada prihodkov v proračunu za 121 milijonov evrov. "Zakon ni javnofinančno nevtralen in v proračunu teh sredstev ni, torej danes ne more biti sprejet, še manj po nujnem postopku," je opozoril Mesec.

V Levici so zato predlagali, naj se obravnava predloga novele zakona o dohodnini umakne iz davčnega paketa, s čimer pa se preostali navzoči na seji niso strinjali. Poslanci naj bi davčni paket sprejeli po nujnem postopku na redni oktobrski seji, ki se začne v ponedeljek, uveljavljen pa naj bi bil 1. januarja 2020.