Obračun Šarca s Toninom: Izbral si Janšo, jaz nisem starodobnik

Premier Marjan Šarec je v luči afere Sova na družbenem omrežju Facebook uvodoma poudaril, da do zdaj ni bilo v njegovi navadi, da bi se ukvarjal s predsedniki drugih strank. "Se pa nekateri precej z menoj, posredno ali neposredno," je prepričan.

Šarec pravi, da je dolgo časa razmišljal, ali sploh kaj napisati ali ne. Po premisleku je presodil, da si ljudje zaslužijo še kakšen drug pogled na položaj. Pojasnil je, da sta z Matejem Toninom začela pisati skupno zgodovino že leta 2010, ko je za las prišel v drugi krog županskih volitev, vodilni po prvem krogu pa je bil njegov zdajšnji politični sopotnik in sodelavec Brane Golubović.

"Glede na dejstvo, da je gospod Tonin eno leto prej na svojem informativnem portalu Kamničan.si objavil anketo, v kateri se je že videl kot zmagovalca volitev, si mislim, da neuvrstitev v drugi krog ni bila ravno prijetna. Potem sva pač oddelala prvi mandat, on v opoziciji (pošteno moram priznati, da je bil kdaj tudi konstruktiven), jaz na županskem mestu. Me je pa njegov informativni portal ves čas napadal, včasih tudi na neokusne načine. Pred volitvami 2014 sva se dobila pri meni v pisarni, kjer sva se pogovarjala o nadaljnjem sodelovanju. Vprašal sem ga, ali me bo podprl v primeru drugega kroga. Napovedal mi je, da bo NSi dobila sedem svetnikov, LMŠ pa štiri, potem bomo pa v drugem krogu videli, kako bo s podporo. Zgodilo se je, da je LMŠ dobila 14 svetnikov, NSi pa štiri, sam pa sem zmagal s 64 odstotki v prvem krogu (prvič v zgodovini občine). A sem mu vseeno takoj ponudil koalicijo, čeprav sem imel na voljo tudi druge opcije, saj nam je manjkal samo en glas do večine. Želel sem pač, da poslanec in župan sodelujeta, ne da sta na različnih bregovih, kot je bila to praksa v preteklosti. Ves čas najinega sodelovanja sem čutil pokroviteljski odnos, ko sem vstopil na polje državne politike, pa sploh," sodelovanje s Toninem opisuje Šarec in nadaljuje.

"Kljub temu da so me vsi tlačili dol, sem vedno nekako uspel"

"Potem se je dogajalo, kar se je, in stranka NSi je spet pristala v opoziciji, gospod Tonin pa je bil predsednik državnega zbora samo dva meseca. Skratka, vedno sem, kljub temu da so me vsi tlačili dol, nekako uspel. Danes je gospod Tonin predsednik Knovsa in je ponovno začutil priložnost, da se v boju z menoj politično profilira. Tudi prav, vendar bo s slabimi in stokrat pogretimi in odmrznjenimi sestavinami težko skuhal okusno jed," je zapisal.

Šarec opozarja, da je Knovs parlamentarna komisija, ki je namenjena nadzoru obveščevalnih služb. "Do tukaj vse lepo in prav. Ko pa postane spolitiziran organ v službi nekaterih obrazov opozicije, nastanejo težave. Inšpektorat za javni sektor bo opravil nadzor in ugotavljal pravilnost in zakonitost postopkov. Z ugotovitvami bo seznanjen tudi Knovs, kot je to v navadi. Navsezadnje je Knovs sestavljen iz poslank in poslancev, inšpektorat je pa strokovni organ. Namigi, da je inšpektorat vladni organ in zato pristranski, so pa iz trte izviti," opozarja.

Ob tem se Šarec sprašuje, koliko bolj je potem pristranski Knovs, ki ga vodita Tonin in Mahnič, predstavnika opozicije, eden celo predsednik parlamentarne stranke. "Da ne govorim, da je član Knovsa tudi gospod Janša, večni predsednik SDS. Stranka NSi želi priti v politično sredino, vendar je to, moje skromno mnenje, z ministriranjem gospodu Janši težko dosegljivo," je prepričan.

Šarec na koncu parafrazira še Karla Erjavca. "Kaj imam skupnega s pokojnim predsednikom vade, gospodom Drnovškom? Gospoda Janšo in Podobnika. Žal je gospod Tonin izbral njiju in ne mene. Tudi jaz sem ljubitelj starodobnikov, a zgolj na področju avtomobilizma in kmetijske tehnike," sklene Šarec.