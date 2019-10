Poslanka LMŠ razkrila, kaj se je dogajalo za zaprtimi vrati Knovsa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po zatrjevanju Jerce Korče, članice komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) iz vrst LMŠ, ji je prvak SDS Janez Janša na včerajšnji seji komisije grozil.

Članica komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) Jerca Korče (LMŠ) je po včerajšnji seji komisije, ki je bila sicer zaprta za javnost, sporočila, da naj bi ji predsednik SDS Janez Janša na seji grozil, da bodo padale glave.

Na družbenem omrežju twitter je zapisala: "Grožnje o padanju glav bi morale biti uvrščene na temno stran zgodovine. Pa vendar jih je slišati tudi v letu 2019. Knovs ko je za želja po oblasti tako močna, da odpove razum in popustijo zavore."

Grožnje o "padanju glav" bi morale biti uvrščene na temno stran zgodovine. Pa vendar jih je slišati tudi v letu 2019. #knovs ko je za želja po oblasti tako močna, da odpove razum in popustijo zavore #jj — Jerca (@Je_rca) October 15, 2019

Korčeva je na seji komisije zagovarjala Sovo, ki ni hotela izročiti dokumentov s podatki o zaposlenih, med katerimi je SDS najbolj zanimala domnevno sporna zaposlitev N. H. Dejala je, da je nadzor Knovsa omejen z drugimi oblikami nadzora in da jo v tem primeru omejuje nadzor inšpekcijskih službe ministrstva za javno upravo, ki bodo zadeve ustrezno strokovno pregledale.

Janša pa naj bi ji odgovoril, da se ne bodo ustavili in da bo šli do konca in da bodo padale glave, pri čemer je mislil na premiera Marjana Šarca.

Na twitterju je še zapisal, da bodo zahtevali umik oznake zaupnosti z njegove razprave in javno objavili magnetogram.

Zahtevali bomo umik oznake zaupnosti z moje razprave in javno objavili magnetogram. https://t.co/f5S9OA2mQ5 — Janez Janša (@JJansaSDS) October 15, 2019

Predsednik Knovsa Matej Tonin je po razkrivanju dogajanja na seji vse člane komisije pozval, naj se zadržijo komentiranja dogajanja prek družbenih omrežij. Dejal je, da je za komentarje pristojen le on.