Tonin: Dlje ko bo nadzor na Sovi onemogočen, v večjih težavah bo Šarec

Parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je na današnji zaprti seji med drugim obravnavala zapisnik o izvedenem nadzoru pooblaščene skupine Knovs na sedežu Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova). Predsednik Knovsa Matej Tonin je zatrdil, da so informacije o domnevno sporni zaposlitvi N. H., ki naj bi bila znanka premierja Marjana Šarca, v javnost pricurljale iz Sove. Glede kazenskih ovadb, ki jih je vložila Sova, pa je dejal, da nihče od ovadenih ni član Knovsa.

Člani Knovsa so preverjali kadrovanje na Sovi, med drugim tudi domnevno sporno zaposlitev konkretne uslužbenke N. H., ki naj bi bila znanka premierja Marjana Šarca. Predsednik vlade je zanikal, da bi pritiskal glede omenjene zaposlitve, je pa pooblaščena komisija Knovsa opravila nenapovedan nadzor na agenciji, kjer je preverjala kadrovanje v času Šarčeve vlade. Nadzora niso dokončali, ker jim Sova ni posredovala vseh podatkov glede kadrovanja.

Tonin: Problematične so nedoslednost in laži

"Informacija o zaposlitvi N. H. je prišla iz Sove. Danes se je izkazalo, da poslanci o teh podrobnostih nismo bili obveščeni, ko se je zgodba pojavila v javnosti," je pojasnil predsednik Knovsa in poslanec NSi Matej Tonin. Po njegovih besedah je šlo pri tej zadevi za uhajanje informacij iz Sove: "To je skrb vzbujajoče. Direktor Sove (Rajko Kozmelj, op. a.) bi moral naprej pomesti pred svojim pragom."

Tonin je spomnil, da pooblaščena komisija Knovsa ni dokončala nenapovedanega nadzora, ker ji je Sova kljub drugačnim prvotnim obljubam to kasneje onemogočila. "Če je res, kar trdi predsednik vlade, da je vse v redu, zakaj nam potem ne dajo te dokumentacije? Če se bo izkazalo, da pri zaposlitvi N. H. morda ne bi bilo vse v redu, to ne bi bilo prvič v zgodovini Sove. Zadeva, ki tukaj postaja problematična, so nedoslednost in laži," je pojasnil Tonin.

"Dlje ko bo nadzor onemogočen, v večjih težavah bo predsednik vlade"

Po njegovih besedah so se v Sovi že v preteklosti dogajale nepravilnosti pri kadrovanju: "Če se izkaže, da so bile težave pri zaposlitvi N. H., je to nekaj, kar se je v Sovi v preteklosti že dogajalo. To, kar je lahko problematično za predsednika vlade, je krog laži. Dlje ko bo nadzor onemogočen, v večjih težavah bo predsednik vlade."

Informacije o zaposlitvi domnevne znanke premierja so po njegovih besedah zagotovo prišle iz vira znotraj Sove. "Zato smo prepričani, da je v interesu predsednika vlade, celotne vlade in države, da se blokada nadzora odpravi ter da se čim prej spet omogoči nadzor Knovsa nad delom varnostnih in obveščevalnih služb," je dejal Tonin. Glede kazenskih ovadb, ki jih je vložila Sova, je Tonin povedal, da med ovadenimi ni nihče od članov Knovsa.