Šarčevo posredovanje pri zaposlitvi na Sovi: inšpektorat v prioritetni nadzor

Kot so zapisali na inšpektoratu, predlog za prioritetno izvedbo nadzora poda inšpektor, ko prouči pobudo. Nadzor izvedejo na podlagi obstoječe pisne dokumentacije in podatkov iz uradnih evidenc, če je treba, pa inšpektorji zahtevajo dodatna pojasnila.

"Inšpektorat bo poleg konkretnega primera zaposlovanja javne uslužbenke pregledal tudi splošno prakso zaposlovanja na omenjeni agenciji, tako kot ravna tudi v drugih primerih inšpekcijskega nadzora. O ugotovitvah se v roku 30 dni sestavi zapisnik, s katerim se nadzorovanemu organu v primeru nepravilnosti odredijo ukrepi," so zapisali. Dodali so, da bo treba pri izvedbi nadzora z dokumenti ravnati glede na stopnjo tajnosti.

Nadzor naročila Sova

V Sovi so sicer že včeraj v dopisu Komisiji DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) pojasnili, da so inšpektorat z dopisom zaprosili za nadzor v konkretni zadevi. To so storili po izvedenem nadzoru pooblaščene skupine Knovsa na Sovi. Ta je preverjala postopke kadrovanja pa tudi konkretno zaposlitev omenjene uslužbenke, sicer znanke premierja Marjana Šarca. V Sovi so ocenili, da je Knovs s tem nadzorom posegel v predmetno pristojnost inšpektorata.

Tu omenimo, da je Šarec prejšnji teden zatrdil, da ni "vršil nobenih pritiskov glede zaposlitve".

Šarec: Naj inšpekcija opravi delo

Pooblaščena komisija Knovsa, ki jo je vodil podpredsednik Žan Mahnič (SDS), sestavljali pa še predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi), Zvonko Černač (SDS) in Monika Gregorčič (SMC), je minuli teden nadzor opravila zaradi javno objavljenih očitkov, da naj bi premier Šarec in njegov državni sekretar Damir Črnčec posredovala pri zaposlitvi omenjene uslužbenke.

Šarec je očitke večkrat zanikal. Danes pa so iz njegovega kabineta posredovali poziv, da "pustimo pristojni inšpekciji, da opravi strokovni nadzor".

Glede Knovsa pa so navedli, da "zadnje čase deluje vse bolj nenavadno".

Ali Knovs lahko nadzoruje kadrovanje v Sovi?

Knovs je pred dnevi od Sove zahteval podatke o kadrovanju, a včeraj dobil odgovor Sove, da jih ne more posredovati, saj da je "močno zaskrbljena zaradi varnosti podatkov". Kot je med drugim navedla, je eden od članov Knovsa medijem izdal tajni podatek, s katerim so se seznanili na Sovi.

Danes se tako na političnem parketu odpirajo vprašanja o tem, ali ima Knovs pristojnosti nadzorovati kadrovanje v Sovi ali ne pa tudi, ali Sova lahko zavrne posredovanje podatkov, ki jih zahteva Knovs.

Komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb sicer nadzira dejavnost obveščevalno-varnostne službe, skladnost njihovega delovanja s politiko nacionalne varnosti in smernicami vlade. Prav tako nadzira uporabo z zakonom določenih posebnih oblik, metod in ukrepov pridobivanja podatkov obveščevalno-varnostnih služb, v opisu pristojnosti piše na spletni strani DZ.