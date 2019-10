Premier Šarec in socialni partnerji našli rešitev, prva seja ESS prihodnji petek

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Premier Marjan Šarec se je sešel s predstavniki delodajalskih in sindikalnih organizacij. Našli so rešitev glede vnovične vzpostavitve socialnega dialoga, prva seja Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) bo tako prihodnji petek.

Socialni dialog so konec septembra prekinili delodajalci, ker se ne strinjajo, da se predloge zakonov v DZ vlaga mimo ESS. Razburili so jih predlogi, ki jih v postopek vlaga Levica in bi bili lahko sprejeti brez soglasja socialnih partnerjev.

V tej luči so izpostavili novelo zakona o minimalni plači, ki je bila neusklajena z njimi sprejeta decembra lani, bojijo pa se, da bodo šli na ta način skozi sito še predlog novele zakona za uravnoteženje javnih financ, ki predvideva izboljšanje položaja študentov, predlog novele zakona o delovnih razmerjih, ki vsem staršem priznava dodaten dan plačane odsotnosti zaradi spremstva otroka na prvi šolski dan, ter predlog sprememb zakonodaje, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Jerkičeva odstopila

Praksa, po kateri se zakone sprejema mimo ESS, skrbi tudi sindikate, zato je predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jerkič protestno odstopila s funkcije vodje ESS.

Tako delodajalci kot sindikati zatrjujejo, da Levici ne oporekajo pravice do vlaganja predlogov v DZ, od Šarčeve vlade in koalicije pa bi pričakovali, da predloge zakonov, ki jih vloži opozicija, na matičnih odborih zavrneta in pripravita svoje, pri čemer te uskladita na ESS.