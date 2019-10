Afera Kralj: Šarec zanika, da je sekretarju naročil klic

Konec avgusta je predsednica Nadzornega sveta Uradnega lista Irena Prijović pristojnim institucijam, tudi Slovenskemu državnemu holdingu (SDH) in protikorupcijski komisiji (KPK), prijavila pritiske generalnega sekretarja največje koalicijske stranke LMŠ Braneta Kralja.

21. avgusta naj bi namreč prejela klic generalnega sekretarja največje vladne stranke LMŠ Braneta Kralja, ki ji je naročil, da "država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja Uradnega lista, in zahteval poročanje o kadrovskem postopku njemu mimo in pred kakršnokoli komunikacijo s SDH". Šoltesu se, omenimo, izteka mandat evropskega poslanca.

Kralj je klic potrdil, a dejal, da je Prijovićevi le "omenil, da bi bil dr. Igor Šoltes lahko dober kandidat za direktorja Uradnega lista. Obžalujem, da je gospa razumela to kot pritisk, kajti namen mojega klica je bil zgolj povedati, da je nekdanji predsednik Računskega sodišča in kandidat Desus na evropskih volitvah po moji oceni dober kandidat za to mesto."

Šarec: Klica nisem naročil

Foto: STA Dan po prijavi je Prijovićeva že pričala pred KPK in intervencijo Kralja opisala kot "brutalno", Šarec pa je napovedal Kraljevo odstavitev, ki pa se do danes ni zgodila.

Danes je v prostorih KPK potekalo zaslišanje tako Prijovičeve kot Kralja, zaslišali pa so tudi premierja Šarca. Ta je za 24ur.com dejal, da je bil na zaslišanje povabljen kot priča, vprašali pa naj bi ga tudi, ali je vedel za klic in če ga je naročil. Kot je še povedal za spletni portal, klica ni naročil.

"Nenavadna" odzivnost KPK

Na vprašanje, ali je bil postopek izpeljan korektno glede na to, da je predsednik komisije Boris Štefanec v dneh po izbruhu afere trditve Prijovićeve navajal kot dejstva, je premier odgovoril: