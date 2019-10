Je to ključ do skrivnosti, zakaj Dejan Židan podpira Mateja Tonina?

Več v oddaji Planet 18 ob 17.55 na Planetu.

Tonin izpostavlja, da so si v komisiji že lani želeli kadrovske okrepitve. "Generalna sekretarka DZ nam je šla nasproti in nam v tem času zagotovila dodatno pomoč. S strani služb DZ je bila pravnica Anka Zajc določena, da pomaga pri delu KNOVS. Dodatne pravne moči sem se razveselil," je pojasnil.

Tonin zanika, da je sekretarka zavračala naloge

A nato se je zapletlo. "Ko sem dozdajšnjo sekretarko KNOVS Marinko Bogolin seznanil, da smo dobili dodatno pomoč, je na moje veliko presenečenje dejala, da dodatne pomoči ne potrebuje. Njena trditev se ni skladala z objektivnimi dejstvi: sekretarka je imela veliko nadur, priprava poročil je začela zamujati, pri administrativnem poslovanju so se začele pojavljati napake," je poudaril Tonin.

Ob tem je zanikal, da bi Bogolinova kadarkoli zavrnila naloge, ki ji jih je odredil, ker bi se ji zdele sporne.

Bogolinova zapustila Tonina

Prejšnji teden je nato Bogolinova zahtevala premestitev, nam je še pojasnil Tonin in dodal, da pričakuje čim hitrejši postopek novega sekretarja. Ali bo to postala SD-jeva Anka Zajc, ki je na lanskih lokalnih volitvah na listi te stranke kandidirala za članico sveta ljubljanske četrtne skupnosti Rudnik, uradno še ni znano, a po neuradnih informacijah je prav ona glavna kandidatka za ta položaj.

Politično kadrovanje razlog, da je Židan podprl Tonina?

Nekateri so zato prepričani, da ravno kadrovanje Anke Zajc pojasnjuje, zakaj je predsednik DZ in stranke SD Dejan Židan Mateja Tonina podprl pri preiskovanju domnevno spornih zaposlitev v Sovi.

Podpiram ga pri njegovem zavzemanju za zakonitost in spoštovanje pristojnosti komisije. pic.twitter.com/5TjjbWgIJv — Dejan Židan (@ZidanDejan) October 10, 2019

"Predsednik Državnega zbora mag. Dejan Židan podpira predsednice in predsednike parlamentarnih odborov in komisij pri zavzemanju za zakonitost in pri spoštovanju pristojnosti njihovih delovnih teles. To velja tudi za predsednika Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb mag. Mateja Tonina," so nam na vprašanje, zakaj se je Židan odločil, da javno izrazi podporo Toninu, odgovorili v SD.

DZ smo prosili za pojasnila glede imenovanja nove sekretarke KNOVS-a in postopka zaposlitve Anke Zajc v komisiji, a nam na vprašanja niso odgovorili.

Stranka NSi, ki jo vodi Tonin, je pred kratkim napovedala premik v politično sredino, a nekateri menijo, da stranka pri zadnjih parlamentarnih preiskavah zaposlitev v Sovi kljub temu še vedno deluje kot satelit SDS. V NSi pravijo, da to nikakor ne drži, saj gre preprosto za civilni nadzor nad Sovo, ki ga parlamentarna komisija izvaja po predpisih.



Zanimivo je tudi, da je predsednik vladne stranke SD podprl delo komisije, v kateri imata večino opozicijski stranki NSi in SDS. V političnih krogih se zato pojavljajo namigi, da je SD v nekakšni tihi protivladni koaliciji z obema opozicijskima strankama.



“Dejan Židan je kot predsednik Državnega zbora izrazil podporo prizadevanjem za zakonitost in delo v skladu s pristojnostmi pri izvajanju parlamentarnega nadzora nad delovanjem varnostno obveščevalnih služb. To načelno stališče ne bi smelo biti sporno za nikogar, še najmanj za koalicijske partnerje,” so nam v zvezi s tem sporočili iz stranke SD.