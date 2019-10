Sova naj bi zaradi uhajanja informacij vložila kazenske ovadbe

Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) bo po neuradnih informacijah POP TV v ponedeljek vložila kazenske ovadbe zoper neznane in najmanj enega znanega storilca, in sicer zaradi suma nezakonitega izdaje tajnih podatkov po nadzoru Knovsa na agenciji.

Že v petek so na Sovi za STA napovedali, da bodo glede suma izdaje tajnih podatkov ravnali v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s tajnimi podatki.

Gre za podatke, ki so jih člani pooblaščene skupine parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) dobili ob nedavnem nadzoru na sedežu Sove, ko so preverjali kadrovanje na agenciji, med drugim tudi zaposlitev konkretne uslužbenke, sicer znanke premierja Marjana Šarca. Sova je namreč prepričana, da je po opravljenem nadzoru eden od članov Knovsa medijem izdal tajni podatek, s katerim so se seznanili na Sovi.

Po navedbah Sove v dopisu Knovsu, s katerim je zavrnila predajo še nekaterih dokumentov, so namreč novinarji neposredno po koncu nadzora objavili podatke o nadzoru in tem, da je Sova zaposlila konkretno uslužbenko. "Očitno je, da je eden izmed v nadzoru navzočih izdal tajni podatek, s katerim so se člani pooblaščene skupine seznanili v nadzornem postopku," je v omenjenem dopisu navedla Sova. Ob tem je možnost, da bi bil za to kriv kak uslužbenec Sove, zanikala, saj da so bili še vsaj dve uri po koncu nadzora vsi brez komunikacijskih naprav.

Sova zato meni, da je bil podatek "nezakonito posredovan novinarjem ter izkoriščen in zlorabljen za zlonamerno razširjanje klevet in blatenje ugleda agencije".

Mahnič po navedbah Sove razširjal neresnične podatke

Kritični so bili tudi do navedb poslanca SDS Žana Mahniča, ki je kot vodja pooblaščene skupine na družbenih omrežjih še pred uskladitvijo zapisnika sporočil, da Sova še ni poslala dokumentov ter "razširjal neresnične podatke o direktorju agencije, z očitnim namenom sramotitve in blatenja tako agencije kot direktorja". Mahnič je namreč na Twitterju med drugim zapisal, da direktorja Sove Rajka Kozmelja že en teden ni v službo in da je Sova brez vodstva.

Sova "verjame, da opisane zlorabe pooblastil komisije predstavljajo poleg storitve kaznivih dejanj tudi kršitev časti in dobrega imena poslancev DZ".

Direktor Sove Rajko Kozmelj Foto: STA Mahnič je tedaj v odzivu na Twitterju zapisal, da je zakon o tajnih podatkih več kot jasen. "Tajni podatek ni več tajen, če je tako določen zato, da se prikrije kaznivo dejanje ali zloraba pooblastil," je navedel.

Pooblaščeno komisijo Knovsa so sestavljali še predsednik Knovsa Matej Tonin (NSi), Zvonko Černač (SDS) in Monika Gregorčič (SMC). Po poročanju televizije ni znano, ali bo med ovadenimi tudi kdo izmed članov komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.

Da morajo biti tudi znotraj parlamentarne komisije, ki politično nadzira Sovo, informacije, ki gredo v javnost, odmerjene in se ne smejo širiti po družbenih omrežjih, je za POP TV ocenil predsednik sindikata državnih organov Frančišek Verk.

Verk je v pismu vladi, poslancem in medijem pozval tudi k varovanju integritete uslužbencev Sove. "Vsekakor mora priti do kazenskega pregona, če so utemeljeni sumi kaznivih dejanj. In mora priti tudi do kazensko pravnega epiloga pred senatom ljubljanskega okrožnega sodišča," je za POP TV še dejal Verk.