Poslanski privilegiji ostali brez podpore

Poslanci, s prvopodpisanim predsednikom državnega zbora in SD Dejanom Židanom, so želeli z novelo zakona o poslancih pridobiti nekaj novih ugodnosti. V stranki LMŠ, ki jo vodi predsednik vlade Marjan Šarec, pa so danes koaliciji sporočili, da podporo zakonu odrekajo, saj se je skozi zakonodajni postopek odprlo preveč dilem.

Novice Medtem ko vlada varčuje pri sociali, bi si poslanci odrezali večji kos pogače #video Spremembe so med drugim predvidevale povračilo kilometrine in nadomestilo plače tudi za tiste poslance, ki funkcijo opravljajo manj kot pol leta. Ob tem bi iz obstoječega Zakona o poslancih črtali določila, ki se nanašajo na samodejno prenehanje mandata v primeru nezdružljivosti poslanske funkcije. Podrobneje o tem v članku na povezavi.

Pod novelo zakona je bilo sprva podpisanih 74 poslancev koalicijskih LMŠ, SD, DeSUS, SAB in SMC, opozicijskih SDS in SNS ter poslanca narodnih manjšin. LMŠ je podporo noveli zakona odrekla danes, poslanci Levice in NSi pa so proti njej glasovali že na seji mandatno-volilne komisije državnega zbora pretekli teden.