Medtem ko vlada varčuje pri sociali, bi si poslanci odrezali večji kos pogače

Pod predlog sprememb zakona o poslancih, ki jih danes obravnava mandatno-volilna komisija državnega zbora, so se podpisali poslanci koalicijskih LMŠ, SD, DeSUS, SAB in SMC, opozicijskih SDS in SNS ter poslanca narodnih manjšin. Proti predlogu, pod katerega se je kot prvi podpisal predsednik državnega zbora Dejan Židan, so se izrekli poslanci Levice in NSi.

Glavne spremembe, ki jih zahteva 74 poslancev, so povračilo kilometrine, odprava pogoja več kot šest mesecev opravljanja funkcije za upravičenost do nadomestila po prenehanju mandata ter črtanje obstoječih zakonskih določb, ki se nanašajo na samodejno prenehanje mandata v primeru nezdružljivosti poslanske funkcije s pridobitno dejavnostjo.

Mandat poslancu ne bi samodejno ugasnil

Ko gre za zadnjo spremembo, mandat poslancu v primeru nezdružljivosti funkcije po novem ne bi samodejno ugasnil, kot predvideva obstoječi zakon, ampak bi o tem odločala protikorupcijska komisija (KPK). Ob tem bi predlagatelji iz Zakona o poslancih črtali člene, ki se nanašajo na prenehanje poslanskega mandata, na tem področju bi za predstavnike ljudstva veljale določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je napovedal, da bodo v stranki postopek prenehanja poslanskega mandata poskušali "pripeljati v zakon". Foto: STA

Kot pravijo predlagatelji, se prej omenjena zakona glede procesnih določb in sankcij v primeru nezdružljivosti funkcije izključujeta. Nezdružljivost poslanske funkcije bi sicer še naprej veljala, vendar pa predlagatelji ne nameravajo urediti vprašanja prenehanja poslanske funkcije v zakonu. Tudi zato, ker predlog ne predvideva prenehanja mandata, nima podpore Levice in NSi. Vodja poslancev NSi Jožef Horvat je že napovedal, da bodo v stranki omenjeni postopek poskušali "pripeljati v zakon".

Potne stroške bi obračunali na podlagi kilometrine

Spremembe poslanci načrtujejo tudi pri obračunavanju stroškov prevoza. Podlago za to bi po novem predstavljala kilometrina in ne več najnižja cena javnega prevoza. Kot pojasnjujejo predlagatelji, so poslanci v primerjavi z drugimi funkcionarji in zaposlenimi v javnem sektorju zaradi narave opravljanja poslanske funkcije neenakovredno obravnavani.

"Vsakršno dodatno okoriščanje političnih elit je nesprejemljivo, še posebej ko poslanci znižujejo socialno pomoč, delijo davčne odpustke za najbogatejše in se izogibajo zaprtju financ za ukinitev dopolnilnega zavarovanja," so do napovedanih sprememb kritični v Levici. Foto: STA

Kot razloge za nov način obračunavanja prevoznih stroškov navajajo, da poslanci niso vezani na delovni čas, da njihove aktivnosti potekajo ves dan, da sta potek in zaključek sej nepredvidljiva, seje pa marsikdaj potekajo tudi v večernem in nočnem času. Državni proračun bi nov način obračunavanja stroškov prevoza poslancev po oceni predlagateljev stal okoli 142 tisoč evrov.

Črtali bi omejitev za prejemanje nadomestila plače

Ob tem bi poslanci iz obstoječega zakona črtali omejitev, po kateri so do nadomestila plače po prenehanju mandata upravičeni samo tisti poslanci, ki so poslansko funkcijo opravljali več kot pol leta. "Več kot 70 poslancev predlaga zvišanje svojih privilegijev. Vsakršno dodatno okoriščanje političnih elit je nesprejemljivo, še posebej ko poslanci znižujejo socialno pomoč, delijo davčne odpustke za najbogatejše in se izogibajo zaprtju financ za ukinitev dopolnilnega zavarovanja," so do sprememb kritični v Levici.

In kaj o načrtih predstavnikov ljudstva meni vlada? Po poročanju Radia Slovenija vlada nasprotuje vsem predlaganim spremembam, proti povračilu kilometrine pa se je izreklo tudi finančno ministrstvo. Ob tem spomnimo, da je prejšnji predsednik državnega zbora, prvak NSi Matej Tonin, lani avgusta poskušal preurediti sistem poslanskih plač.

Po Toninovih besedah so se s predlogi takrat strinjale vse vodje poslanskih skupin z izjemo Levice, a spremembe zaradi kratkega Toninovega mandata na čelu državnega zbora niso zaživele. Najnovejši predlog sprememb bi medtem glede na široko podporo koalicijskih in opozicijskih strank na glasovanju v državnem zboru prepričljivo dobil zeleno luč.