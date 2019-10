Mesec: Odnos med Levico in vlado v najresnejši krizi do zdaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Koordinator Levice Luka Mesec je danes menil, da so odnosi med vlado in Levico v najresnejši krizi od podpisa sporazuma o sodelovanju.

Koordinator Levice Luka Mesec je danes menil, da so odnosi med vlado in Levico v najresnejši krizi od podpisa sporazuma o sodelovanju. Foto: STA

Koordinator Levice Luka Mesec je na današnji novinarski konferenci spomnil na sporazum vlade z Levico, po katerem bi davčno reformo pripravila delovna skupina, sestavljena iz koalicijskih strank in Levice, vendar se to ni zgodilo.

Levica proti vladnemu predlogu sprememb dohodninske lestvice

Predlog je tako pripravilo finančno ministrstvo, ki se je pri kapitalskem delu po navedbah Mesca deloma držalo dogovora, saj je predvidelo uvedbo minimalne stopnje obdavčitve podjetij v višini sedmih odstotkov. Je pa ministrstvo ohranilo stopnjo davka od dohodkov pravnih oseb pri obstoječih 19 odstotkih, zato bo Levica poskušala z dopolnilom doseči njeno zvišanje na 22 odstotkov.

Najbolj problematičen je za Levico vladni predlog sprememb dohodninske lestvice, s katerim se po Mesčevih besedah razbremenjuje najbolje plačane v državi, največji dobitniki predlaganih davčnih sprememb pa da so menedžerji. Delavec z minimalno plačo bo razbremenjen le za 1,60 evra na leto, tisti s šestkratnikom povprečne plače pa bodo na boljšem za 1.989 evrov letno, so izračunali.

"Tako politiko smo videli že v zadnjih letih, najbolj leta 2012 pod vlado Janeza Janše. Sedanja vlada dela isto, in to dvakrat. Razbremenjuje najbogatejše, po drugi strani pa reže pri revnih zaposlenih," je bil oster Mesec. Foto: STA

"Tako politiko smo videli že v zadnjih letih, najbolj leta 2012 pod vlado Janeza Janše. Zdajšnja vlada dela isto, in to dvakrat. Razbremenjuje najbogatejše, po drugi strani pa reže pri revnih zaposlenih," je bil oster Mesec. Vlada se po njegovih navedbah z davčno reformo oddaljuje od dogovora z Levico in od levosredinskosti: "Če namerava računati na podporo Levice pri proračunu, mora dohodninski del reforme umakniti," je še opozoril koordinator Levice.

Mesec: Odnos med Levico in vlado v najresnejši krizi do zdaj

Dodal je, da sporazum med vlado in Levico sicer še ni preklican in da bodo v ključnih točkah poskušali doseči, da bi ga vlada spoštovala. Poleg davčne reforme v stranki izpostavljajo tudi ustavitev rezov za "revne zaposlene ter najranljivejše" in ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Pri zadnjem pričakujejo vladno podporo.

Mesec je priznal, da je odnos med njimi in vlado v najresnejši krizi do zdaj. O tem, kdaj bodo organi stranke odločali o nadaljnjem sodelovanju z vlado, bo Levica sporočila v prihodnjih dneh, je napovedal Mesec, ob tem pa opozoril, da "predlogov, ki jih je vlada zdaj dala na mizo, ne morejo pogoltniti".

Vlada bi dodatno obdavčila kapital

Vlada je predlog davčnih sprememb poslala v obravnavo v državni zbor v začetku oktobra, koalicijske poslanske skupine pa se o njih danes še usklajujejo. Kakšne spremembe naj bi bile, še ni znano, neuradno pa naj bi se nanašale tudi na dohodninsko lestvico in stopnjo obdavčitve dohodkov iz kapitala.

Po zdajšnjem predlogu je glavna sprememba razbremenitev lestvice za odmero dohodnine, zaradi česar se bo v državni proračun steklo manj davkov, zato vlada predlaga povečanje obdavčitve kapitala. V dohodninski lestvici ostaja pet davčnih razredov, a se meje v vseh petih zvišujejo, v nekaterih se znižujejo tudi stopnje davka.