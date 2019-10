Sindikati ne podpirajo svežnja davčnih sprememb

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) je danes zavrnila navedbe ministra za finance Andreja Bertonclja, da je sveženj davčnih sprememb sprejemljiv za sindikate in da so ga potrdili ali sprejeli na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). "ZSSS paketa davčnih reform ne podpira, te na ESS niso bile potrjene in za nas niso sprejemljive," so poudarili.

"Izjava ministra Andreja Bertonclja, ki jo je podal po četrtkovi seji vlade, predstavlja čisto zavajanje, poročanje nekaterih medijev, da so bile davčne spremembe usklajene na ESS, pa je laž," so poudarili. Bertoncelj je zatrdil, da je bil sveženj potrjen na ESS, da so opravili širšo javno razpravo in koalicijsko usklajevanje.

Kot so navedli v ZSSS, je iz zapisnika seje ESS s 17. septembra "jasno razvidno enotno sindikalno stališče, da sindikalna stran predloga ne podpira". Dodali so, da so ministrstvu takšno stališče posredovali 31. julija, nato pa dodatno še 10. septembra.

ESS je predlog davčnih sprememb na tej seji obravnaval, a strani soglasja na seji niso dosegle. Bertoncelj je zato takrat predlagal nadaljevanje pogajanj, katerega pa ni bilo. So pa delodajalske organizacije v četrtek predlog davčnih sprememb podprle.