V SAB vložili podpise za spremembe pokojninske zakonodaje

V stranki SAB so danes ob robu seje parlamentarnega odbora za delo, ki bo obravnaval spremembe pokojninske zakonodaje, v državni zbor vložili podpise podpore za dvig odmernega odstotka in izplačilo regresa v dveh višinah. "Zbrali smo 5.139 podpisov, kar je dovolj, da izkazuje podporo ljudi temu zakonu," je dejal generalni sekretar SAB Jernej Pavlič.

Podpise so v SAB zbirali spomladi 2018 v akciji Za pokojnine. "Veseli smo, da je ta zakon v parlamentu, da se bo danes odvila tudi razprava na pristojnem odboru," je pred vložitvijo podpisov dejal Jernej Pavlič.

Ob tem je poudaril, da se ne strinjajo s predlaganim prehodnim obdobjem za zvišanje odmernega odstotka za moške. Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo danes obravnava odbor, namreč predlaga šestletno prehodno obdobje. "Mislim, da bi se ta časovni rok moral skrajšati vsaj na polovico," je dodal Pavlič.

Na novelo bodo zato vložili dopolnilo: "So pa tudi že vložena dopolnila drugih strank, tako da se bo o teh dopolnilih razpravljalo." Spomnil je, da so v SAB te spremembe predlagali že v koalicijskih pogajanjih. Zahtevo po dvigu odmernega odstotka so vpisali tudi v koalicijsko pogodbo, uveljaviti pa so jo želeli s prvim januarjem 2019. Finančne učinke spremembe odmernega odstotka ocenjuje na štiri milijone evrov letno, tako kot so jih ocenili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Podpore v državnem zboru še nimajo zagotovljene

Kot je razložil Pavlič, glasov podpore za dopolnilo v državnem zboru še nimajo zagotovljenih: "Kot ste videli, so v tem mandatu glasovi v državnem zboru zelo relativna stvar, tako da bomo videli po razpravi na odboru in dejanski razpravi v državnem zboru. Mi imamo pet glasov, pet glasov stranke, ki je zbirala podpise in dejansko predlagala, da se ta zakon spremeni. Za kaj več pa bomo morali počakati na samo razpravo."

Na vprašanje, kako odgovarjajo socialnem partnerjem, ki pravijo, da se usklajenega zakona ne sme spreminjati, Pavlič odgovarja, da zakone sprejema parlament. "SAB ni del socialnega dialoga, ampak je vlada. SAB je zbirala podpise in tudi v koalicijski pogodbi smo to jasno zapisali. Tako da razumem socialne partnerje, smo pa seveda mi kot stranka izvoljeni v parlament. In v parlamentu se zakoni sprejemajo," je pojasnil Pavlič.

Predlog pokojninske novele pri moških postopno zvišuje odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske taka odmera že velja. Prehodno obdobje za zvišanje odmernega odstotka za moške bo po predlogu trajalo do 1. januarja 2025. Pokojnina upravičenke oziroma upravičenca se bo po predlogu za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke.

Stranke na predlagane spremembe vložile številne amandmaje

Stranke so na predlagane spremembe vložile številne amandmaje. Ob tem je poslanec DeSUS Franc Jurša poudaril, da so veseli podpore pri doseganju primernih in dostojnih pokojnin. Ne vidi, da bi tukaj šlo za boj strank za volivce: "Jaz se tistih, ki iščejo glasove med upokojenci, ne bojim. Če bi vsi upokojenci, kolikor jih je, prišli na volitve in volili stranko DeSUS, bi mi vladali tej državi."

S tem želijo izboljšati socialni status upokojenih in izboljšati delovno aktivnost, je ob robu povedal državni sekretar na ministrstvu za delo Tilen Božič. "Obetamo si, da bodo od tega imeli vsi več, tako prihodnji upokojenci kot tudi sistem, ki bo stabilen in bo lahko še dolgo časa deloval," je dodal.

Tako z novelo spreminjajo tudi tako imenovani dvojni status upokojencev. Tako bo lahko posameznih prva tri leta po izpolnjevanju pogojev prejemal 40 odstotkov pokojnine in ne več 20, je pojasnil Božič. Stimulirajo pa tudi tiste, ki bodo na delovnem mestu ostali za polovičen delovni čas. Tudi v Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) se strinjajo s tem, da je šestletno prehodno obdobje predlogo. Privolili bi v največ štiriletno, je poudaril predsednik ZDUS Janez Sušnik.

Ob tem poslanec Levice Miha Kordiš izpostavlja, da predlagane spremembe "za upokojence samo odpirajo vrata za še več izkoriščanja na trgu dela". Predlagajo, da se zagotovljena pokojnina dvigne na raven minimalnih stroškov, torej na 613 evrov. Znesek najnižje pokojnine pa bi, kot predlagajo v Levici, dvignili na 442 evrov.