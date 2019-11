Posebne pokojnine prejema dobrih dvesto zaslužnih oseb #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Opozicijska SDS je na družbenih omrežjih vzpodbudila burno razpravo o najvišjih pokojninah in sicer z informacijami o tem, kako visoke pokojnine prejemajo zaslužni posamezniki. Sprožili so val ogorčenja s prikazom, kako privilegiranci, tudi takšni, ki niso nikoli vplačevali v pokojninsko blagajno, prejemajo bogate pokojnine, tudi precej višje od 2.000 evrov, medtem ko najnižje ne presežejo niti praga revščine. Tako imenovane posebne pokojnine znašajo med 75 in 100 odstotki najvišje pokojninske osnove, ki od januarja letos znaša več kot 3400 evrov. Prejema jih dobrih 200 zaslužnih oseb.

662 evrov je meja, ki loči revne od manj revnih. Kar 51 odstotkov upokojencev prejema celo nižjo pokojnino od 600 evrov. Povprečna se giblje tam okoli 644 evrov in nekaj centov, poročajo v oddaji Planet 18 na Planetu.

Na eni strani so revni, na drugi elita, ki ji visoki zneski pripadajo kljub temu, da jim ni bilo treba polno vplačevati v pokojninsko blagajno.

"Cela vrsta je raznih dodatkov na pokojnino po starših in celo starih starših, kar je svinjarija. Cela vrsta je kvazi umetnikov, ki jim njihova umetniška doživetost seže od Ljubljane do Horjula, nikakor pa čez mejo - morda sta izjemi eden ali dva. Športniki, ki so zaposleni v vojski ali policiji trenirajo na račun države, opremlja jih država, v bistvu pa bi zahtevali še ne vem kaj vse dodatno," svoje mnenje o tem pove Zmago Jelinčič, predsednik SNS.

Tudi upokojenih borcev je več kot deset tisoč

Med 33 bloudkovimi nagrajenci jih dodatek skoraj polovica dobiva zaradi alpinističnih dosežkov, pretežno v Himalaji.

Med 33 bloudkovimi nagrajenci jih dodatek skoraj polovica dobiva zaradi alpinističnih dosežkov, pretežno v Himalaji. Foto: Martin Metelko/Sportida Po neki razlagi zakona bi med prejemnike zaradi bloudukove nagrade lahko sodila tudi dolgoletni šef olimpijskega komiteja Janez Kocijančič in nekdanji šef Udbe Janez Zemljarič.

"Če bi šli v prevetritev, bi morali prevetriti prav vse. Bi imeli konsenz? Mislim, da bi se hitro skregali, kdo so tisti, ki si zaslužijo in kateri ne," meni Igor Zorčič iz SMC.

Veliko govora je bilo tudi okoli borčevske pokojnine Janeza Stanovnika. Giba se med desetimi najvišjimi in sicer od 1.827,57 do 1.899,97 evrov. Upokojenih borcev je še več kot deset tisoč, od tega dve tretjini vdov in otrok, ki dobijo več kot 15 milijonov evrov.

Zaslužni Ljubljančan Stanovnik zaradi zaslug lahko živi v prestižnem, oskrbovanem stanovanju v Trnovem, kjer mu družbo dela kulturnica Svetlana Makarovič. Ta je med 207 posamezniki, ki zaradi posebnih zaslug prejmejo dobrih devetsto tisočakov, sama več kot 1800 evrov.

"Gospod igra v Hollywoodu, koliko tega denarja pa prinese v Slovenijo? Niti ficka ne," to, da slovensko pokojnino prejema Rade Šerbedžija, komentira Jelinčič. Foto: Getty Images

Pokojnina je lastninska pravica in ne socialni transfer. Razkorak med pokojninskimi zastonjkarji in poštenimi upokojenci je sramoten, meni ekonomist Bernard Brščič.

"Upokojenci so tisti, ki nosijo glavno breme javnofinančne konsolidacije, glavno breme finančne krize. Rezultat tega je, da imamo problem revščine med upokojenci in da slovenski upokojenci živijo slabo, zelo slabo," pove Brščič.

Umetnik s Hrvaške Rade Šerbedžija je enako prispeval k dvigu slovenske kulture kot denimo pokojni Miki Muster ali pevka Elda Viler, književnik Evald Flisar, igralec Marko Derganc in ilustratorka Jelka Reichman. Šerbedžija ima slovensko državljanstvo in slovensko pokojnino.

"Gospod igra v Hollywoodu, koliko tega denarja pa prinese v Slovenijo? Niti ficka ne," to komentira Jelinčič.

Razkorak med pokojninskimi zastonjkarji in poštenimi upokojenci je sramoten, meni ekonomist Bernard Brščič. Foto: STA

"Pričakujem, da ne bomo spet gledali raznih bojev, kdo si bolj prizadeva za upokojence in kdo ne. Kot predsednik vlade moram stremeti k temu, da gledam na vse," pravi predsednik vlade Marjan Šarec.

Kučanu je 80 odstotkov plače predsednika republike, kar znaša 4779 evrov, dosmrtno dodelil tedanji premier Janez Drnovšek. Glasove za ohranitev privilegija je prispeval tudi Matej Tonin.

Če bi privilegirane pokojnine eliminirali, bi jih poštenim upokojencem lahko dvignili. "Takšnih je 47 kategorij upokojencev, ki znašajo slabih 400 milijonov evrov. V kolikor bi očistili pokojninsko blagajno, bi lahko v povprečju zvišali pokojnine za 20 evrov," pravi Brščič.

A privilegirane pokojnine sta ohranili obe pokojninski reformi. Očitno, zaključi Brščič, vsi upokojenci niso enakovredni, vlade pa še naprej ščitijo pokojninske zastonjkarje.