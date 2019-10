Pod peticijo za vrnitev neizplačanega dela pokojnin skoraj 14 tisoč podpisov

Sindikat upokojencev in civilna iniciativa Za upokojence gre se s peticijo, pod katero se je podpisalo skoraj 14 tisoč ljudi, zavzemata za izredno uskladitev pokojnin, ki bi upokojencem vrnila premalo izplačan znesek pokojnine zaradi krize. Razlika med izplačanim zneskom in zneskom, ki bi jim pripadal po sistemskem zakonu, znaša še 7,2 odstotka.

Peticijo so po novinarski konferenci predali predsedniku vlade Marjanu Šarcu, predsedniku DZ Dejanu Židanu pa ob simbolični uri pet pred dvanajsto.

Zahtevajo, da se pri rednem usklajevanju pokojnin upoštevajo povprečne neto plače, ne bruto

Sindikat upokojencev Slovenije pri Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in civilna iniciativa zahtevajo, da izredna uskladitev pokojnin nadomesti premalo usklajene pokojnine od leta 2010. Pokojnine se namreč odtlej niso usklajevale v polni meri, saj so njihovo rast omejevali interventni ukrepi, varčevalni zakon iz leta 2012 in proračunski dokumenti. Prva redna uskladitev po skoraj desetih letih je bila februarja lani.

S peticijo nadalje zahtevajo, da se pri rednem usklajevanju pokojnin z rastjo plač v prihodnje upoštevajo povprečne neto plače, ne več bruto plače kot zdaj. Prispevki iz bruto plač se namreč zmanjšujejo, s tem pa tudi osnova za usklajevanje pokojnin, zaradi česar se odpirajo škarje med neto plačami in pokojninami, je na današnji novinarski konferenci dejal Kajtimir Kunc iz civilne iniciative.

Poleg tega se mora letni dodatek za upokojence, ki zanje pomeni enako kot regres za aktivno prebivalstvo, v prihodnje izplačevati z majsko pokojnino in v dveh razredih, kot to predvideva pokojninski zakon, ne pa z julijsko pokojnino in v petih razredih kot zdaj. Tako bi upokojenci lahko poskrbeli za svoj dopust v predsezoni, ko so cene nižje, je dejal Kunc.

Pokojninski zavod je sicer letni dodatek prvič po sprejetju varčevalnega zakona izplačal vsem upokojencem leta 2017, medtem ko je bila pravica pred tem omejena.

Povprečna pokojnina znaša 650 evrov

Rešitve iz predloga pokojninske novele, po katerih bi se pri moških odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe z zdajšnjih 57,25 odstotka postopno zvišal na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja, pa naj se upoštevajo tudi za že upokojene, ne šele za bodoče upokojence, se glasi peticija. V nasprotnem primeru bodo že upokojeni v neenakopravnem položaju, kar je protiustavno.

Ne nazadnje vladi predlagajo izdelavo analize, ki bi jasno pokazala neenakosti v pokojninskem sistemu zaradi pokojninskih reform iz leta 1999 in 2012 ter varčevalnega zakona.

Povprečna pokojnina zdaj znaša 650 evrov, če pa varčevalnega zakona ne bi bilo, bi znašala 50 evrov več, je opozorila predsednica sindikata Frančiška Ćetković.

V akcijo zbiranja podpisov so se vključila številna društva upokojencev in stanovalci domov starejših, aktivirali pa so se tudi posamezni upokojenci, ki so se s peticijo podali na teren. "V Sloveniji je nastalo gibanje za boljše življenje upokojencev," opozarjajo v sindikatu in civilni iniciativi.