Pred poslanci prva obravnava predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Poslanci bodo med drugim opravili splošno razpravo o koalicijskem predlogu zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Na dnevnem redu pa bo tudi predlog SDS za razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje dodatkov k pokojninam umetnikom.

Poslanci bodo opravili prvo obravnavo koalicijskega predloga zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Po predlogu bi polnoletnim bolnikom, ki so sposobni odločanja o sebi, na podlagi informirane odločitve omogočil pomoč pri skrajšanju trpečega umiranja v okviru javne zdravstvene mreže.

DZ bo med drugim odločal o noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki poleg višjih sredstev za investicije in razvoj, vezanih na BDP, uvaja tudi soglasje ministra k imenovanju ravnatelja, ki bi ga lahko minister v zakonsko določenih primerih tudi razrešil.

Na dnevnem redu je tudi predlog novele zakona o izvajanju rejniške dejavnosti, ki med drugim določa enotno oskrbnino za vse otroke, uvedbo posebnih prejemkov za namestitev sorejencev in dodatek za počitnice. Nezaposleni rejniki bi bili upravičeni tudi do plačila prispevkov za socialno varnost.

S predlogom zakona o individualnih naložbenih računih, ki je tudi na dnevnem redu današnje sej, želi vlada povečati možnosti za vlaganja prihrankov prebivalstva, okrepiti slovenski trg kapitala in razširiti vire financiranja gospodarstva.

Na mizi bodo imeli tudi predlog SDS za razveljavitev obstoječe zakonske podlage za podeljevanje dodatkov k pokojninam umetnikom. Predlog so vložili nekaj dni pred referendumskim odločanjem o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, na katerem so volivci zakon zavrnili. S tem ostaja v veljavi zakon o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, iz leta 1974, ki bi ga v SDS sedaj razveljavili.