Upokojencem se obeta brezplačni javni prevoz

Z zakon o prevozih v cestnem prometu želi vlada po besedah ministrice za infrastrukturo Alenke Bratušek urediti brezplačen javni prevoz za vse registrirane športnike dijake in študente ter omogočili prevoz vsem gibalno oviranim študentom. "Če bodo sprejeti tudi amandmaji, bo dodana pravica do brezplačnega javnega prevoza za vse invalide z evropsko kartico invalida in brezplačen javni prevoz za vse upokojence," je izpostavila.

Kot je spomnila, država vozovnice za dijake in študente že subvencionira in jim s tem omogoča cenejše in bolj varno potovanje v šole in fakultete. "Zdaj smo se odločili, da to ugodnost zagotovimo tudi upokojencem," je ponovila. Ob tem je izpostavila, da država medkrajevni javni promet že sofinancira, ne glede na to, ali so avtobusi in vlaki na pol prazni ali čisto prazni. "Zapolnitev teh mest z upokojenci, ki ne bodo plačevali vozovnic, zato ne pomeni večjih stroškov," je poudarila.

"Kdo je koga povzemal ni važno, važno, da bomo to uredili"

Poslanec Boris Doblekar (SDS) je pozdravil brezplačen prevoz upokojencev, je pa izpostavil, da gre za dopolnilo, ki so ga predlagali v SDS. "V SDS smo se zelo potrudili, da smo pripravili dopolnilo za brezplačni prevoz upokojencev, starejših od 65 let. Potem so bili vloženi še amandmaji koalicije s popolnoma isto vsebino, kar nas po svoje veseli, da ste povzeli naše predloge," je dejal.

"Kdo je koga povzemal ni važno, važno, da bomo to uredili," je odgovorila Bratuškova, ob tem pa izpostavila, da so v SDS sprva predlagali pet brezplačnih prevozov mesečno.