Koalicija glede izrednega usklajevanja pokojnin neenotna

Dan pred odločanjem pristojnega parlamentarnega odbora o proračunskih dokumentih za prihodnji dve leti koalicija še ni usklajena glede izrednega usklajevanja pokojnin. Dogovorili so se le, da bodo uskladitev predvideli, ne pa tudi o načinu usklajevanja in o tem, pri kakšni gospodarski rasti bi do tega prišlo. Gre za dilemo med 2,5- in 2,8-odstotno rastjo.

DeSUS je z dopolnilom na predlog posebnega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin predlagal, da bi do slednje prišlo pri 2,5-odstotni gospodarski rasti, ministrstvo za finance pa naj bi želelo, da do tega pride pri 2,8-odstotni rasti. Partnerji o tem še niso usklajeni, dokončen razplet je pričakovati šele na seji pristojnega parlamentarnega odbora.

Erjavec: stranke bodo v celoti posvojile dopolnilo DeSUS

Ob tem pa ni jasno niti, ali bi bila ta uskladitev, če bo do nje prišlo, opredeljena nominalno, kot predlaga SAB, ali v deležu od pokojnine. DeSUS v dopolnilu predlaga, da se pokojnine izredno uskladijo v višini enega odstotka, če bo gospodarska rast za leto 2019 več kot 2,5-odstotna, v višini 1,5 odstotka, če bo gospodarska rast presegla 3,5 odstotka, oziroma uskladitev za dva odstotka, če bo gospodarska rast presegla 4,5 odstotka.

Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je dejal, da pričakuje, da bodo koalicijske partnerice posvojile njihovo dopolnilo in ga bodo tudi skupaj sprejeli. Foto: STA

Vodje poslanskih skupin so bili namreč v odgovorih novinarjem po današnjem sestanku koalicije nekoliko nedoločni. Vodja poslancev DeSUS Franc Jurša je tako denimo dejal, da pričakuje, da bodo koalicijske partnerice posvojile njihovo dopolnilo in ga bodo tudi skupaj sprejeli.

Prvak DeSUS Karl Erjavec je povedal, da bodo koalicijske stranke v celoti posvojile dopolnilo DeSUS, ki določa v letu 2020 enoodstotno izredno uskladitev pokojnin ob 2,5-odstotni gospodarski rasti. Jurša je sicer ponovil, da se sploh ne pogovarjajo o dvigu pokojnin, pač pa o vračanju tistega, kar je bilo upokojencem vzeto v času varčevanja. Obenem pa je dejal, da sam nima težav niti s predlogom SAB.

Koalicija glede izredne uskladitve pokojnin ni enotna

Vodja poslancev SAB Maša Kociper je pojasnila, da njihovemu predlogu, ki bi pomenil nekakšno dopolnilo na dopolnilo DeSUS, nekatere stranke niso naklonjene. Ob tem je ocenila, da bi s sledenjem predlogu o razdelitvi sredstev vsem v enakem znesku "počasi premikali upokojence, ki so pod mejo revščine, navzgor, da bi počasi prišli na zeleno vejo".

Vodja poslancev SD Matjaž Han je na vprašanje, ali se nagibajo k predlogu DeSUS ali SAB, odgovoril, da se ne nagibajo nikamor, saj se zavedajo trenutnega položaja. Foto: STA

Vodji poslancev LMŠ Branetu Goluboviću se zdi predlog SAB pošten glede na to, da govorijo o izredni uskladitvi pokojnin, a stališča do tega na poslanski skupini še niso sprejeli. Obenem je izrazil prepričanje, da bo do izredne uskladitve prišlo, saj bo gospodarska rast dovolj visoka. Dodal je, da bo v letu 2020 to pomenilo pet milijonov evrov več za pokojnine, v letu 2021 pa 60 milijonov evrov.

Po besedah vodje poslancev SMC Igorja Zorčiča so koalicijske stranke z izjemo DeSUS usklajene o tem, da pride do izredne uskladitve pokojnin pri 2,8-odstotni gospodarski rasti. V SMC sicer podpirajo predlog, da bi pri izredni uskladitvi pokojnin upokojenci prejeli denar v odstotkih glede na pokojnino, saj da če bi vsi prejeli enako, bi podrli razmerja med pokojninami. To po njegovem verjetno ne bi bilo niti ustavno. Nekdo, ki je delal 40 let, bi se izenačil morda s tistim, ki je delal manj. Pokojnine so namreč različne tudi zaradi različne zavarovalne dobe in vplačanih prispevkov, je spomnil Zorčič.

Han: Napenjanje mišic ta trenutek ni potrebno

Vodja poslancev SD Matjaž Han je na vprašanje, ali se nagibajo k predlogu DeSUS ali SAB, odgovoril, da se ne nagibajo nikamor, saj se zavedajo trenutnega položaja. "Napenjanje mišic ta trenutek ni potrebno," meni Han. Vodja poslancev SD sicer pričakuje, da se bodo stališča izkristalizirala danes čez dan, in upa, da bo v petek šlo "vse gladko". Golubović in Kociprova sta prepričana, da bo proračun sprejet tudi ob morebitnem vetu državnega sveta.

Koalicija se je po Zorčičevih navedbah pogovarjala tudi o predlogu SMC glede stanovanjske politike in soglašala, da to začnejo urejati v začetku prihodnjega leta po sprejetju obeh poroštvenih zakonov, ki bosta zadevala stanovanjske politike in infrastrukture. Koalicijske stranke so se pogovarjale tudi o sankcioniranju sovražnega govora. Za zdaj obstaja soglasje ministrstvu, da se ukvarja z ureditvijo te prekrškovne zakonodaje.