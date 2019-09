Koalicijski partnerji kritični do zahteve DeSUS o uskladitvi pokojnin

V DeSUS v torek namreč napovedali vložitev dopolnila, po katerem bi izredno uskladitev pokojnin lahko izvedli že, če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotka BDP, in ne tri odstotke kot do zdaj.

V DeSUS so v torek namreč napovedali vložitev dopolnila, po katerem bi izredno uskladitev pokojnin lahko izvedli že, če bo gospodarska rast višja od 2,5 odstotka BDP, in ne tri odstotke kot do zdaj. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v zvezi s tem poudaril, da je pred vsakim proračunom "veliko viharjev v različnih kozarcih vode".

Poudaril je, da so na koalicijskem vrhu sklenili, da nobena stranka ne bo dala dopolnil in da bodo odprta vprašanja reševali za mizo. Kljub tokratnemu predlogu DeSUS Golubović sicer verjame, da bo proračun nazadnje sprejet, saj da je socialno in razvojno naravnan.

Kociprova: Nad zahtevo DeSUS smo izjemno razočarani

Še bolj ostra je bila do poteze DeSUS vodja poslanske skupine SAB Maša Kociper. Kot je dejala, so nad zahtevo DeSUS izjemno razočarani, saj da je v nasprotju s koalicijsko pogodbo. Poleg tega je prav DeSUS po njenih besedah tako lani kot letos nasprotoval predlogu SAB, da bi se določila višja višina regresa za upokojence.

Po oceni Kociprove ima koalicija glede na interese, ki jih izražajo posamezne stranke, trenutno očitno težave. "Vedeli smo, da bo delovanje v manjšinski vladi zahtevno, a na tak način ne bo šlo," je dejala. Kot je napovedala, bo predsednica SAB Alenka Bratušek zato predlagala pogovor koalicije o prihodnjem načinu dela.

Da bi bilo prav, da bi vsi v koaliciji ravnali odgovorno, se je strinjal tudi vodja poslancev SMC Igor Zorčič. Če prihajajo opozorila gospodarstvenikov, fiskalnega sveta, naj vsi partnerji koalicije ravnajo temu primerno, je poudaril Zorčič.

Jurša priznal, da so se dogovorili, da ne bodo vlagali dodatnih dopolnil

Vodja poslanske skupine DeSUS Franc Jurša je sicer danes priznal, da so se v koaliciji dogovorili, da ne bodo vlagali dodatnih dopolnil. Kot je dejal, pa so v torek zasedali organi stranke, ki so ocenili, da so upokojenci v preteklosti dali že preveč in da se jim morajo pokojnine izredno usklajevati tudi v prihodnje.

Jurša se zaveda, da je možno, da predlog v koaliciji ne bo dobil podpore. Kot je dejal, so na to na torkovem srečanju organov stranke tudi opozarjali. "Vseeno pa so rekli, da ni mogoče vedno samo popuščati," je povedal.