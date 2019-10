V DeSUS za izredno uskladitev pokojnin v letu 2020 z dopolnilom

V DeSUS so danes vložili dopolnilo k predlogu vladnega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021. V skladu z dopolnilom bi se pokojnine prihodnje leto izredno uskladile za en odstotek že ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu, ne šele ob več kot triodstotni.

Po predlogu omenjenega zakona bi se pokojnine prihodnje leto izredno uskladile za en odstotek le ob več kot triodstotni gospodarski rasti letos, ki pa glede na napoved Urada za makroekonomske analize in razvoj ne bo dosežena. Urad je namreč znižal napoved gospodarske rasti v letošnjem letu na 2,8 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke manj od spomladanske napovedi.

V DeSUS pričakujejo, da bodo dopolnilo podprle tudi druge poslanske skupine. Veseli so, da se Zveza društev upokojencev Slovenije strinja z njim, v četrtek pa je sklep s takšno vsebino sprejel tudi svet pokojninskega zavoda, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik DeSUS in minister za obrambo Karl Erjavec. "Gre za 50 milijonov evrov," je dodal.

Ob tem je izrazil zadovoljstvo, da je svet zavoda potrdil decembrsko 1,5-odstotno izredno uskladitev pokojnin. Uresničuje se del koalicijskega sporazuma, pri katerem je DeSUS vztrajal, da je treba upokojencem popraviti krivice zaradi neusklajevanja pokojnin po sistemskem zakonu, je opozoril.

V SAB ne izključujejo možnosti vložitve lastnega dopolnila

V SAB so razočarani nad vloženim dopolnilom DeSUS, je povedala vodja poslanske skupine Maša Kociper. Ob tem ni izključila možnosti, da tudi SAB vloži dopolnilo za višje izplačilo letnega dodatka upokojencem, pri katerem so v stranki že vztrajali, a so ga zavrnili v DeSUS.

"V stranki smo se pogovarjali, če ima stranka pravico vložiti dopolnilo za nekaj, kar je izrecno v nasprotju s koalicijsko pogodbo, potem, vsaj tako mislijo naši člani, imamo tudi mi pravico vložiti dopolnilo za to, za kar si ves čas prizadevamo, to je za večjo višino izplačil letnega dodatka upokojencem," je poudarila Kociprova ob vložitvi dopolnila DeSUS k predlogu vladnega zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021. "Prepričana sem bila, da je bila to samo promocija, kajti dogovor koalicije je bil jasen - dopolnila se ne vlagajo," je dodala.

Predlagano obdobje je po mnenju DeSUS predolgo

V DeSUS so po Erjavčevih besedah veseli, da je vlada v četrtek potrdila predlog pokojninske novele, ki ima tudi podporo Ekonomsko-socialnega sveta. Vendar pa menijo, da je predlagano obdobje, po katerem bi se pri moških odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s sedanjih 57,25 odstotka zvišal na 63,5 odstotka, predolgo. Po predlogu novele bi se namreč na ta odstotek zvišal do 1. januarja 2025, medtem ko si v DeSUS želijo, da bi do tega odmernega odstotka prišli že v treh letih. Minister za finance Andrej Bertoncelj bo dal po Erjavčevih besedah na mizo nove izračune, na podlagi katerih bodo videli, ali je to obdobje mogoče skrajšati.

Predlog zakona o rezervnem demografskem skladu pa naj bi bil v skladu z dogovorom vložen v zakonodajni postopek do konca leta, potem ko bo državni proračun za prihodnje leto sprejet. Predlog zakona predvideva tudi koalicijski dogovor, v skladu z njim pa bi oblikovali sklad, ki bo pomemben še zlasti za bodoče upokojence, je spomnil. Sklad naj bi namreč zagotavljal del javnofinančnih sredstev za pokojninsko blagajno v prihodnosti.

Predlog davčne reforme je za DeSUS sprejemljiv

V DeSUS podpirajo tudi predlog davčnih sprememb. Nezadovoljni pa so, da v zakonu ne bo seniorske olajšave, prav tako predvidene v koalicijski pogodbi. Ukinjena je bila leta 2013, prejemali pa so jo prejemniki pokojnine v višini 1.300 evrov ali več, ki so še kaj delali. Ta krizni ukrep v času gospodarske rasti ni več smiseln, je prepričan. Poleg tega bi olajšava spodbujala upokojence k nadaljevanju dela, je dodal.

Vprašanje naj bi po četrtkovem zagotovilu ministra za finance urejal drugi paket pokojninskih sprememb, je dejal Erjavec. Pogajanja o drugem paketu naj bi po napovedi ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenije Klampfer sicer stekla konec tega ali v začetku prihodnjega leta.

Erjavec o zaostrovanju Levice meni, da so "v težkem in nevarnem položaju". Po njegovem mnenju je najbolj pomembno, da ves čas teče dialog. Zaostrovanje Levice po njegovih besedah ne koristi partnerstvu s to stranko. Pričakuje sicer, da bosta državna proračuna za prihodnji dve leti sprejeta, vendar pa bo državni svet glede na dozdajšnje izkušnje verjetno sprejel veto nanju, je menil.