Koalicija bo dopolnilo za izredno uskladitev pokojnin vložila skupaj

Koalicija je danes razpravljala o proračunu in se uskladila o zahtevi DeSUS za izredno uskladitev pokojnin prihodnje leto. Dopolnilo DeSUS k Zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju bodo posvojili oziroma vložili kot dopolnilo koalicije. Dogovorili so se, da novih dopolnil k proračunskim dokumentom ne bodo vlagali.

V DeSUS so namreč pretekli teden vložili dopolnilo k predlogu vladnega Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021. V skladu z dopolnilom bi se pokojnine prihodnje leto izredno uskladile za en odstotek že ob več kot 2,5-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu in ne šele ob več kot triodstotni rasti.

Dopolnilo za izredno uskladitev pokojnin bodo vložili skupaj

Poteza DeSUS je razburila koalicijske partnerje, saj so se dogovorili, da dopolnil k proračunu in spremljevalnim dokumentom stranke posamično ne bodo vlagale. Na to je pred dnevi spomnil tudi premier Marjan Šarec. Kot je po današnjem koalicijskem srečanju pred sejo vlade pojasnil vodja poslancev LMŠ Brane Golubović, gre za izredno uskladitev pokojnin decembra 2020, torej za en mesec, kar predstavlja od pet do šest milijonov evrov.

Po besedah vodje poslancev SD Matjaža Hana so se partnerji strinjali, da je proračun s samostojnimi potezami katerekoli stranke ali poslanca težko nadzorovano spraviti pod streho. Han je zato zadovoljen, da se je DeSUS pripravljen odpovedati temu dopolnilu in se strinja, da ga vložijo kot dopolnilo koalicije. "Pomembno je, da bo ta vsebina v proračunu zajeta," je dodal Han.

Z rešitvijo zadovoljni tudi v DeSUS

Tudi vodja poslancev SMC Igor Zorčič je izpostavil dogovor, da zadeve, glede katerih so sicer soglasni, vložijo skupaj, ter da se samostojne poteze strank z dopolnili ustavi. S tem so zadovoljni tudi v SAB, je povedala vodja poslanske skupine Maša Kociper. Dogovor, da je to skupen projekt, je dobra rešitev tudi po mnenju vodje poslanske skupine DeSUS Franca Jurše. Dodal je, da so skupaj ugotovili, da so upokojenci pri proračunski pogači najmanj dobili.

Po predlogu omenjenega zakona, ki je v parlamentarnem postopku, bi se namreč pokojnine prihodnje leto izredno uskladile za en odstotek le ob več kot triodstotni gospodarski rasti letos, ki pa glede na napoved urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ne bo dosežena. Umar je namreč znižal napoved gospodarske rasti v letošnjem letu na 2,8 odstotka, kar je 0,6 odstotne točke manj od spomladanske napovedi.