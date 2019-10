Gantar odstopil kot podpredsednik DeSUS, kritičen do Erjavčevega vodenja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji minister za zdravje Tomaž Gantar je septembra na seji izvršnega odbora in sveta DeSUS odstopil s funkcije podpredsednika stranke. Kot je danes povedal, se vrača k zdravniškemu delu, obenem pa je tudi kritičen do predsednika Karla Erjavca oziroma do njegovega načina vodenja stranke, ki je, tako meni Gantar, vse manj demokratično.