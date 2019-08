Erjavec in Ermenčeva na delovnem obisku v ameriški zvezni državi Kolorado

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Minister za obrambo Karl Erjavec in načelnica Generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc sta z delegacijo obiskala Nacionalno gardo Kolorada. Kolorado je država, s katero ministrstvo za obrambo v meddržavnem partnerskem programu sodeluje 26 let, so sporočili z ministrstva.

Minister Karl Erjavec in načelnica Alenka Ermenc sta s poveljnikom Nacionalne garde Kolorada generalom Michaelom Lohom oblikovala in podpisala prioritete sodelovanja na obrambnem in vojaškem področju za naslednje obdobje.

Delegacija, v kateri sta sodelovala tudi svetovalec predsednika države Uroš Krek in veleposlanik Slovenije v ZDA Stanislav Vidovič, se je udeležila letne konference Združenja nacionalnih gard in sejma nacionalnih gard oboroženih sil ZDA.

V spomin na obisk zasadil lipo

Erjavca z delegacijo je ob tej priložnosti sprejel tudi guverner države Kolorado Jared Polis. Na srečanju so izpostavili sodelovanje med ministrstvom za obrambo in Nacionalno gardo Kolorada ter predstavili možnosti nadaljnjega poglobljenega sodelovanja.

Poleg tega so pogovori tekli o možnostih gospodarskega sodelovanja med Koloradom in Slovenijo. Delegacija je v ta namen obiskala tudi koloradski urad za makroekonomski razvoj in mednarodno trgovino.

Nenazadnje je Erjavec z delegacijo obiskal tudi slovensko skupnost v mestu Pueblo. Skupaj z županom Puebla Nickom Gradisarjem sta v spomin na obisk zasadila lipo.