Šarec o aferi Kralj: Tokrat smo pač dobili gol, še težje je, ker je bil to avtogol

Prvak LMŠ in premier Marjan Šarec je v današnjem daljšem zapisu na družbenem omrežju Facebook komentiral afero, ki je z mesta generalnega sekretarja LMŠ odnesla Braneta Kralja. Ta je v telefonskem pogovoru pritiskal na prvo nadzornico Uradnega lista Ireno Prijović, da za direktorja imenuje nekdanjega evropskega poslanca Igorja Šoltesa. Kot je na Facebooku poudaril Šarec, do tega klica ne bi smelo priti, je pa ob tem ocenil, da so v LMŠ zadevo ustrezno razrešili in pometli pred svojim pragom, ne da bi s prstom kazali na druge.

Prvak LMŠ in premier Marjan Šarec je na Facebooku poudaril, da je dogajanje tega tedna zaznamovalo dejanje, ki je povzročilo, da se zdaj na obširno govori o kadrovanju v državnih podjetjih. "En klic, ki je spremenil veliko. En klic, ki ga verjetno z nekaj več razmisleka ne bi bilo. Za ta klic seveda ni opravičila in je moje besede o pometanju pred lastnim pragom spremenil v dejanje. Ker je tako prav."

Šarec: To se dogaja v naših vsakodnevnih življenjih, ne samo v politiki

Kot je zapisal, se klic Braneta Kralja prvi nadzornici Uradnega lista Ireni Prijović ne bi smel zgoditi, saj je šlo za "rihtanje službe" nekdanjemu evropskemu poslancu Igorju Šoltesu. Vendar je Šarec opozoril, da si ne smemo zatiskati oči, saj se to dogaja v naših vsakodnevnih življenjih, ne samo v politiki.

Brane Kralj, ki odhaja z mesta generalnega sekretarja LMŠ, je od prve nadzornice Uradnega lista Irene Prijović zahteval, da za novega šefa Uradnega lista imenuje Igorja Šoltesa. Foto: STA

"Ne bom opravičeval dejanja generalnega sekretarja stranke LMŠ, ker ga ne morem. Mnogi so mi pisali, naj se ne prenaglim, da naj razmislim, da to ni nič takega. Pa je. Edini, ki je takoj vedel, kaj je storiti, je bil Brane Kralj, ki ga neizmerno cenim in spoštujem. Niti za hip ni pomislil, da je dejanje pravilno in se ni izgovarjal. To naredi samo velik človek," je ocenil Šarec.

"Tokrat smo pač dobili gol, še težje je, ker je bil to avtogol"

Kot je poudaril Šarec, so v LMŠ pometli pred svojim pragom in s prstom niso pokazali na druge. "Tokrat smo pač dobili gol, še težje je, ker je bil to avtogol. Priznam, da ta občutek ni prijeten, a mora biti. V življenju niso samo prijetne in lepe stvari. To je poduk za naprej, je zavedanje, da smo vsi v službi ljudi, državljank in državljanov. To je tudi priložnost za pogovor o kadrovanju in ravnanjih za naprej, in to brez kazanja na druge, temveč predvsem vsak nase in svoja ravnanja."

"To je tudi priložnost za pogovor o kadrovanju in ravnanjih za naprej, in to brez kazanja na druge, temveč predvsem vsak nase in svoja ravnanja," je v luči zadnje afere, ki je pretresla vrh LMŠ, zapisal prvak stranke in premier Marjan Šarec. Foto: Bojan Puhek

Po njegovih besedah je na ministrstvih in v državnih podjetjih veliko ljudi, ki jim, tako Šarec, "ne bi dal ključa za en teden, da bi zalivali rože", kaj šele, da bi bili sposobni za delo, ki ga opravljajo. "Ne smemo si zatiskati oči pred tem dejstvom. Naša stranka je v vladi in državni politiki eno leto, naj se vprašajo še tisti, ki so dlje. Namesto, da privoščljivo gledajo, naj razmislijo o mnogih stvareh," je še dodal predsednik vlade.