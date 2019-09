Erjavec izrazil podporo Natovi politiki odprtih vrat

Nato je "najmočnejše politično in vojaško zavezništvo na svetu" in "naša zavezanost skupni obrambi, sodelovanju in skupnim vrednotam so naše najmočnejše orodje", je dejal Karl Erjavec v uvodnem govoru.

Nato je "najmočnejše politično in vojaško zavezništvo na svetu" in "naša zavezanost skupni obrambi, sodelovanju in skupnim vrednotam so naše najmočnejše orodje", je dejal Karl Erjavec v uvodnem govoru. Foto: STA

Obrambni minister Karl Erjavec je v uvodnem govoru na osrednjem dnevu konference načelnikov obrambnih sil članic Nata v okviru vojaškega odbora Nata v Ljubljani prisotnim zaželel moči in poguma, da bi lahko sprejemali težke, a potrebne odločitve. Poudaril je, da bodo nasveti odbora ključni za Nato in izrazil podporo njegovi politiki odprtih vrat.

Erjavec je dejal, da so dogodki od leta 2014 dalje "prinesli veliko spremembo v varnostnem okolju" in poudaril, da se moramo "pripraviti na svet okoli nas in izzive jutrišnjega dne". Po njegovem mnenju kibernetske grožnje in hibridni izzivi ogrožajo vse zaveznice, moramo pa tudi vlagati več in v prave zmogljivosti.

Dodal je, da je Nato "najmočnejše politično in vojaško zavezništvo na svetu" in da so "naša zavezanost skupni obrambi, sodelovanju in skupnim vrednotam naše najmočnejše orodje". Dejal je tudi, da "prepoznavamo pomembnost obrambnih izdatkov in vlaganj v potrebne zmogljivosti" ter da bomo "samo tako lahko ohranili našo skupno vojaško in tehnološko vodstvo". Vlaganja v nove zmogljivosti so visoko na njegovi lestvici prioritet, je še izpostavil.

Izjavil je tudi, da so nasveti vojaškega odbora, ki v Ljubljani zaseda od petka, ključni za Natovo uspešno prilagoditev na novo varnostno okolje. Izrazil je zadovoljstvo, da konferenco Slovenija gosti prav v letu, ko obeležujemo 70-letnico Nata in 15-letnico članstva Slovenije v tej organizaciji.

"Evroatlantsko povezovanje ostaja gonilo sprememb"

Izpostavil je, da so "pomemben del naših skupnih prizadevanj tudi misije in operacije Nata, kjer trenutno služi okoli 6 odstotkov slovenskih vojakov, večinoma na Zahodnem Balkanu, v Latviji in Afganistanu". Pri tem je izpostavil "našo zavezanost Zahodnemu Balkanu, ki ostaja visoko na lestvici strateškega osredotočenja Republike Slovenije". Dodal je tudi, da "evroatlantsko povezovanje ostaja gonilo sprememb" in da Slovenija podpira Natovo politiko odprtih vrat.

Verjame tudi, da bodo razprave na konferenci postavile temelje za nadaljnjo težko delo, na koncu pa je prisotnim zaželel moči in poguma med njihovim obiskom Slovenije, da bi lahko sprejemali "težke, a potrebne odločitve za varno in cvetočo prihodnost našega zavezništva".

Sopredsedujoči konferenci, načelnik vojaškega odbora general Stuart William Peach je opozoril, da so varnostne razmere danes bolj nepredvidljive kot kdajkoli prej. Poudaril je, da je Nato zavezano miru in varovanju milijonov ljudi na obeh straneh Atlantika ter da se zavezništvo vključuje tudi v reševanje ob nesrečah.

Opozoril je na pogosto namerno širjenje napačnih informacij glede zavezništva. Zveza Nato ne išče soočenj, je pa odločno zavezana ohranjati vrednote demokratične družbe, je še dejal, je ministrstvo za obrambo (Mors) danes objavilo na svoji spletni strani.

Načelnica generalštaba Slovenske vojske generalmajorka Alenka Ermenc, ki prav tako sopredseduje konferenci, pa je dejala, da je Nato najbolj kompleksen okvir za zagotavljanje varnosti naše države, so še zapisali na Morsu. Edina načelnica med svojimi moškimi kolegi v Natu je še dodala, da Slovenija k širši varnosti prispeva tudi s sodelovanjem v mednarodnih operacijah in misijah.

Na konferenci najvišji vojaški poveljniki 28 članic Nata

Konference se udeležujejo najvišji vojaški poveljniki 28 članic Nata in civilni predstavnika Islandije, ki sicer nima stalne vojske. Namen konference je pregled skupnih misij in operacij zavezništva ter razprava o drugih aktualnih temah za zavezništvo na obrambno-varnostnem področju.

Vojaški odbor je najvišji vojaški organ Nata. V prvi vrsti skrbi za oblikovanje vojaških nasvetov Severnoatlantskemu svetu in daje usmeritve obema strateškima poveljstvoma. Odbor je povezava med političnimi odločevalci in Natovo vojaško strukturo.