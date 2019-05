Nato pomaga EU pri obrambi pred ruskimi kibernetskimi napadi

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je sporočil, da zveza Nato Evropski uniji med volitvami pomaga pri obrambi pred morebitnimi ruskimi kibernetskimi napadi. "Vemo, da se želi Rusija vmešavati v našo demokracijo z lažnimi informacijami in kibernetskimi napadi," je dejal za nemški časnik Welt am Sonntag.

Kot je pojasnil generalni sekretar Jens Stoltenberg, so se Natovi strokovnjaki za kibernetsko varnost že pred tedni sestali s predstavniki EU, da bi se dogovorili o konkretnih ukrepih za obrambo pred kibernetskimi grožnjami in dezinformacijami, ki bi lahko vplivale na volitve v Evropski parlament.

Velika večina, 90 odstotkov evropskih državljanov živi v eni od članic Nata, je še poudaril Stoltenberg. "Zavezništvo ima zato velike interese, da pomaga EU pri tem, da se je sposobna obraniti kibernetskih napadov in napadov na demokratične institucije," je dejal.

Konkretno to pomeni predvsem izmenjavo podatkov o škodljivih programih in o kibernetskih napadih. Nato in EU se tudi trudita skupaj v boju proti dezinformacijam na spletu in družbenih omrežjih. "Naš uspeh v boju proti tako imenovani Islamski državi je temeljil tudi na tem, da je članicam Nata uspelo zmanjšati prisotnost te teroristične organizacije na spletu in tako oslabiti njihove zmogljivosti za novačenje novih članov, izvajanje finančnih transakcij, pa tudi komuniciranje," je še dejal Stoltenberg.