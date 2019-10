Vladna zelena luč za novelo pokojninskega zakona

Vlada je danes za obravnavo v DZ potrdila predlog novele pokojninskega zakona. Spremembe vključujejo zvišanje odmerne stopnje za moške in ženske na 63,5 odstotka in se dotikajo t. i. dvojnega statusa, oziroma zagotavljanja sočasnega prejemanja dela pokojnine in opravljanja dela upokojencev, je vlada zapisala na Twitterju.

"Obetamo si lahko višje pokojnine in s tem višjo socialno varnost za prihodnje upokojence. Osredotočamo se na podaljšanje delovne aktivnosti, tisti, ki se bodo odločili delati dlje, bodo tudi bolje nagrajeni. Rešujemo eno večjih težav našega pokojninskega sistema, ki je, da imamo med delovno aktivnimi med 59 in 64 let slabši rezultat kot druge države," je na današnji novinarski po seji vlade dejal državni sekretar na ministrstvu za delo Tilen Božič.

Prehodno obdobje bo šest let. Če nekdo dela dlje, bo deležen treh dodatnih odstotkov na letni ravni za obračun pokojnine. Pozitiven učinek pričakujejo tudi od dodatnih stimulacij za starejše, ki bodo ohranili dvojni status, je še izpostavil državni sekretar.

Po predlogu pokojninske novele bo odmerna lestvica za izračun pokojninske osnove odvisna le od dopolnjene pokojninske dobe in nič več hkrati tudi od spola. V skladu s predlogom pokojninske novele bi se pri moških odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe s sedanjih 57,25 odstotka do 1. januarja 2025 zvišal na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske tak odmerni odstotek že velja.

Pokojnina se za vsakega otroka poviša za 1,36 odstotka, uveljavljala pa se bo lahko za največ tri otroke.

Prva tri leta bi prejemal 40 odstotkov pokojnine

Po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec, ki bi ostal v delovnem razmerju, po predlogu poleg plače prva tri leta prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine, po preteku treh let pa 20 odstotkov, kot je v veljavi že zdaj, so še pojasnili na Twitterju.

Potem ko je ministrstvo marca javnosti predstavilo izhodišča za oba predloga, so potekala intenzivna pogajanja s socialnimi partnerji. Do septembra je bilo kar osem krogov pogajanj. Člani ESS so se v ponedeljek, ko so obravnavali omenjeni predlog novele, strinjali, da so potrebne obsežnejše spremembe pokojninskega zakona. Tako bo ista pogajalska skupina, ki je pripravljala tokratni predlog pokojninske novele, začela usklajevanja o njih konec tega leta ali v začetku prihodnjega, je po ESS pojasnila ministrica za delo Ksenija Klampfer.