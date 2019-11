Nemška koalicija z dogovorom o pokojninah rešila grozečo politično krizo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predstavniki nemške vladne koalicije, ki jo sestavljajo konservativna unija CDU/CSU kanclerke Angele Merkel in socialdemokrati (SPD), so danes dosegli dogovor o zvišanju osnovne pokojnine. Spor o tem je zadnje mesece zastrupljal odnose v koaliciji in grozil, da preraste v politično krizo.