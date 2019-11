Leta 2020 zvišanje pokojnin za vse upokojence v enakem znesku

Odbor DZ za finance je potrdil predlog interventnega zakona, ki omejuje stroške za plače v javnem sektorju, prinaša pa tudi izredno uskladitev pokojnin v letu 2020. Prav ta je bila deležna tudi največ pozornosti navzočih. Strinjali so se, da se pokojnine uskladijo že pri 2,5-odstotni gospodarski rasti, in sicer v enakih zneskih za vse upokojence.

Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin je vlada pripravila po tem, ko je Urad za makroekonomske analize in razvoj (Umar) septembra znižal napoved gospodarske rasti. Ministrstvom je tedaj tudi naročila, naj znotraj svojih proračunov za leto 2020 najdejo za skupaj 100 milijonov evrov prihrankov, kar so tudi storila.

Predlog zakona vključuje dva ukrepa, ki sta bila dogovorjena s sindikati javnega sektorja decembra lani, je članom odbora povedal finančni minister Andrej Bertoncelj. Javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne bo pripadal del plače za redno delovno uspešnost, do tedaj bodo veljale tudi omejitve pri izplačevanju delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela.

Poleg tega predlog zakona ureja še izplačevanje jubilejnih nagrad funkcionarjem ter višino nadomestila za bolniško odsotnost funkcionarjev, ki gre v breme delodajalca. Na vse te predlagane spremembe člani odbora niso imeli pripomb.

"Cene elektrike ali kruha se zvišajo vsem enako"

Bolj živahna je bila razprava glede predlagane izredne uskladitve pokojnin v letu 2020. Po predlogu bi se izvedla v primeru, da bi gospodarska rast v letu 2019 dosegla vsaj tri odstotke, vendar so člani odbora podprli dopolnilo poslancev koalicije, da se to zgodi že v primeru 2,5-odstotne rasti.

Umar je namreč septembra Sloveniji za letos napovedal gospodarsko rast zgolj v višini 2,8 odstotka, zato so se poslanci zbali, da v primeru potrditve prvotne različice predloga zakona do uskladitve ne bo prišlo.

Člani odbora so se ob tem strinjali, da se pokojnine zvišajo vsem upokojencem v enakih zneskih. "Predlagamo enake zneske, da ne bo prihajalo do dodatnih socialnih razlik," je dejal Franc Kramar (SAB). Maša Kociper pa je dodala, da se cene elektrike ali kruha zvišajo vsem enako - tako za tistega s 500 evrov pokojnine kot tistega z 2000 evrov pokojnine.

Predlog zakona, ki ga bo prihodnji teden potrjeval DZ, tako določa, da se bodo v primeru 2,5-odstotne gospodarske rasti v letu 2019 pokojnine decembra 2020 vsem upokojencem zvišale za 6,50 evra. V primeru višje rasti bo ta znesek še višji.