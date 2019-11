Kordiš: Minimalna pokojnina se mora zvišati na 613 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Levici so prepričani, da se morajo minimalne pokojnine v Sloveniji zvišati. Kot je v izjavi dejal poslanec Miha Kordiš, se mora minimalna pokojnina zvišati na 613 evrov, kolikor znašajo minimalni življenjski stroški. Takšno rešitev bodo v obliki dopolnila na predlagano pokojninsko novelo predlagali na ponedeljkovi seji odbora za delo.

Kot je poudaril poslanec Levice Miha Kordiš, je v Sloveniji 89 tisoč upokojencev, ki živijo pod pragom tveganja revščine, in 160 tisoč upokojencev, ki ne dosegajo ravni minimalnih življenjskih stroškov.

Kordiš: Minimalne pokojnine se morajo zvišati

Minimalne pokojnine se zato po njegovih besedah morajo zvišati. Prav tako se zavzemajo za zvišanje absolutno najnižje pokojnine v višini 233 evrov, ki jo prejema nekaj upokojencev, in sicer vsaj na raven kratkoročnih življenjskih stroškov, torej na 440 evrov.

To bodo v Levici v obliki dopolnila k predlogu novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju predlagali na ponedeljkovi razpravi parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, je potrdil Kordiš.

"Dvigi odmernega odstotka naj veljajo tudi za nazaj"

Ob tem bodo v Levici predlagali, da se dvigovanje odmernega odstotka prevaja tudi v pokojnine tistih upokojencev, katerim so bile pokojnine s političnimi ukrepi v obdobju krize zamrznjene. "Dvigi odmernega odstotka naj veljajo tudi za nazaj. Mislim, da je to nujno," je dejal Kordiš.

Predlog pokojninske novele sicer pri moških postopno zvišuje odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe na 63,5 odstotka, medtem ko za ženske takšna odmera že velja. Prehodno obdobje za zvišanje odmernega odstotka za moške bo po predlogu trajalo do 1. januarja 2025.

Pokojnina upravičenke oziroma upravičenca se bo po predlogu za vsakega otroka povišala za 1,36 odstotka, a največ za tri otroke. Pri tem je predlagan pogoj, da se zavarovanka oziroma zavarovanec ne upokoji predčasno. Še vedno pa bi ostala v veljavi tudi zdajšnja možnost, po kateri se lahko zaradi otroka upokoji prej. Prva tri leta v delovnem razmerju po izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev bi upravičenec po predlogu poleg plače prejemal tudi 40 odstotkov pokojnine in po preteku treh let 20 odstotkov.