Bodo poslanci danes podprli proračun? #video

Poslanci so razpravo o predlogu proračunov začeli v torek, ko je finančni minister Andrej Bertoncelj povedal, da ohranjata visoko raven socialne varnosti, med drugim se lahko pohvalita tudi z razvojno komponento. Izpostavil je proračunski presežek, ki bo omogočil opazno zmanjšanje dolga, in dejal, da gre za enega najboljših proračunov med evrskimi državami.

Kaj zajemata proračuna za leti 2020 in 2021?



Prihodnje leto naj bi se v proračun steklo 10,773 milijarde evrov, leto pozneje pa 11,111 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako leta 2020 znašal 415 milijonov evrov in se leta 2021 povzpel na 656,6 milijona evrov. Prihodnja proračuna je vlada pripravila v okvirih, ki zajemajo umirjanje gospodarske rasti.

V opoziciji teh odlik v obravnavanih dokumentih ne vidijo

Kot so opozarjali v razpravi, bi bil zdaj primeren čas za reforme, teh pa vlada ni predvidela. Svoje glasove so kljub temu obljubili v SNS. V koalicijskih strankah so z načrti vlade zadovoljni, bi pa v nekaterih omilili fiskalno pravilo, da bi bilo več denarja za investicije.

Pred glasovanjem o proračunih ima DZ danes na dnevnem redu še predlog novele zakona o davku na dodano vrednost, ki predvideva znižanje obdavčitve knjig in drugih publikacij z zdajšnjih 9,5 na pet odstotkov. Po vetu državnega sveta pa bodo poslanci znova odločali o treh zakonih.

Medtem ko sta zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank ter novela zakona za uravnoteženje javnih financ tudi v drugo dobila zeleno luč pristojnih delovnih teles, pa slabše kaže noveli zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki bi ukinila dodatek za delovno aktivnost. Ta namreč na pristojnem odboru DZ ni dobila zadostne podpore, nato pa je ministrstvo za delo napovedalo, da potrebnih 46 glasov podpore ne bo več iskalo.

Koalicija na kosilu razpravljala o proračunu

Sicer pa je premier Marjan Šarec včeraj gostil kosilo koalicijskih partnerjev. Glavna tema pogovora sta bila predvsem današnje glasovanje in podpora proračunu. Kot je po kosilu dejal Šarec, je bil pogovor odkrit in konstruktiven. Po njegovih besedah so predsedniki koalicijskih strank usklajeni in odločeni, da delajo naprej. "Predvsem smo se dogovorili, da nikomur ni v interesu, da vlada pade," je dejal predsednik vlade.

Šarec verjame, da bodo proračuna za prihodnji dve leti in tudi predlog zakona o njunem izvrševanju v DZ sprejeti. "Če bi zakon o izvrševanju proračuna naknadno padel, potem tudi proračunskih dokumentov nimamo. To bi bilo pa zelo neodgovorno," je spomnil v izjavi za medije ob robu vrha gospodarstvenikov.

Ministrstvo za finance je po njegovih besedah v danih razmerah pripravilo optimalen proračun, tudi vlada je svoje opravila: "Ne glede na to, da pri nas fiskalni svet ni nikoli zadovoljen, moram reči, da sta predloga proračunov dobra." Kot je dodal, pa je "odgovornost poslank in poslancev, da ju sprejmejo, da bomo tudi na državnem nivoju lahko rekli, da gre Slovenija naprej".

Šarec na sprejem proračuna ne namerava vezati zaupnice. "Pričakujem, da je dovolj odgovornosti pri vseh, da bosta ta dva proračuna šla skozi. Če se to ne bi zgodilo, pa nima nobenega smisla govoriti, kdo bo odstopil in kdo ne bo. Ker potem se bomo pa morali vsi skupaj vprašati, kaj smo to leto delali. Tako državni zbor kot tudi vlada," je poudaril premier.