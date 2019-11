Koga je Marjan Šarec danes peljal na kosilo?

V začetku tedna je premier Marjan Šarec poudaril, da za reševanje težav znotraj vladajoče koalicije ne potrebujejo koalicijskega vrha. "Potrebujemo le to, da vsak pove, da je za to, da vlada dela naprej, da bo vsak naročil ministrom za svoje kvote, da delajo, kot je treba, in da se bo vsak pogovoril s svojimi poslanci, da morajo biti konstruktivni," je poudaril.

Bo kosilo obrodilo sadove?

Po pričakovanjih bo glavna tema kosila obravnava proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Finančni minister Andrej Bertonclja je pojasnil, da ima Slovenija enega najboljših proračunov med evrskimi državami in da oba proračuna spoštujeta fiskalno pravilo. Kot je še poudaril, bo v primeru nesprejetja proračuna s funkcije ministra odstopil. "Če pride do neskladja med proračunom in zakonom o izvrševanju proračuna, zelo verjetno nimamo več finančnega ministra," je dejal včeraj.

Če proračun ne bo sprejet, bo minister Bertoncelj najverjetneje odstopil z mesta finančnega ministra. Foto: STA

Kaj zajemata proračuna za leti 2020 in 2021?



Prihodnje leto naj bi se v proračun steklo 10,773 milijarde evrov, leto pozneje pa 11,111 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako leta 2020 znašal 415 milijonov evrov in se leta 2021 povzpel na 656,6 milijona evrov. Prihodnja proračuna je vlada pripravila v okvirih, ki zajemajo umirjanje gospodarske rasti.



Kljub temu pa, kot je še poudaril minister Bertoncelj, proračuna še naprej ohranjata visoko raven socialne varnosti ter krepita sistem socialne in družinske politike.



Razvojno naravnan proračun predvideva zvišanje sredstev za nacionalne in lokalne investicije, povečala pa naj bi se tudi vlaganja v znanost, tehnološke razvojne projekte, digitalizacijo, gospodarsko infrastrukturo, razvojne centre in novonastala podjetja.



Glasovanje o sprejemanju proračuna bo potekalo jutri.

Podpora vladi pada

V zadnjih javnomnenjski raziskavi Vox populi se je podpora vladi že drugi mesec zapored zmanjšala. Šarec je ob tem dejal, da je ocena ankete dovolj jasno opozorilo, da nenehno prerekanje in preigravanje med koalicijo slabo vplivata na oceno vlade. Poudaril je še, da so prav vsi odgovorni za to ter da si ljudje želijo vlade, ki deluje dobro in o kateri čim manj slišijo.

Premier je dejal, da bo podpora proračunu ključna za nadaljevanje te koalicije. Foto: Bojan Puhek

"Če pa vsak izkoristi vsakih pet minut, da gre pred kamero, da sklicuje tiskovne konference, da so takšni in drugačni amandmaji in da je delovanje neusklajeno, je logično, da ljudje rečejo, da je taka vlada tako, tako," je v ponedeljek dejal premier Šarec. Poudaril je, da bo sprejet proračun ključen za nadaljevanje dela te vlade.

Levica odrekla podporo koaliciji

Sicer pa so delo vlade v preteklih dneh dodobra zaznamovali konflikti med vladno koalicijo in njeno zunajkoalicijsko partnerico Levico, ki je po sporu o načinu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dejala, da sporazum o sodelovanju za njihovo stranko ni več obvezujoč.

Po oceni Levice sporazum o delovanju s koalicijo ni več obvezujoč. Foto: STA