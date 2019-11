Vlada začenja sprejemanje proračuna za prihodnji dve leti

Proračuna prinašata najvišjo porabo do zdaj: za leto 2020 so odhodki določeni v višini 10,358 milijarde evrov, za leto 2021 pa v višini 10,450 milijarde evrov. Povečujejo se tudi načrtovani prihodki, tako da se bo proračunski presežek čez dve leti povzpel krepko nad pol milijarde evrov.

Med prioritetami zdravstvo, gospodarstvo in varnost

Vlada je predlog proračunov za prihodnji dve leti pripravila ob zavedanju umirjanja gospodarske rasti, med prioritetami pa izpostavila zdravstvo, znanost, gospodarstvo in varnost. Upoštevala je tudi posledice oktobra sprejetih davčnih sprememb, ki bodo znižale prilive od dohodnine, a po pričakovanjih finančnega ministra Andreja Bertonclja tudi povečale potrošnjo in s tem davčne prilive.

Foto: Bojan Puhek

Predlog proračunov kot običajno spremlja predlog zakona o njunem izvrševanju, ki daje vladi pooblastila glede možnosti upravljanja državnega proračuna in zadolževanja ter ureja namenske prihodke in odhodke proračuna. V njem je zapisana tudi višina povprečnine za občine, ki pa jo je odbor DZ za finance v petek na predlog SDS in NSi občutno zvišal, kar po besedah premierja Marjana Šarca lahko precej podre strukturo proračuna in povzroči težave.

Vlada je tokrat k proračunskim dokumentom priložila tudi poseben zakon, ki ga je pripravila po tem, ko je urad za makroekonomske analize in razvoj septembra znižal napoved gospodarske rasti. Z njim se omejuje rast stroškov dela v javnem sektorju in določa izredno uskladitev pokojnin v letu 2020.