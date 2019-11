Tonin vleče NSi stran od SDS, zanima jih naslednja vlada

Še preden so glede na rezultate zadnje javnomnenjske raziskave postali tretja najmočnejša politična sila v državi, so pri krščanskih demokratih naznanili novo pot. Mi smo sredina, konservativnost in progresivnost si ne nasprotujeta, so v Mariboru poudarjali najbolj znani obrazi NSi. A kakšna je prihodnost stranke, ki cilja na sredino, ob tem pa še vedno zagovarja tradicionalne vrednote, ki so bolj kot sredinskim bližje desnim volivcem?

Prenovljen temeljni program stranko uvršča na politično sredino, je na nedeljskem kongresu v Mariboru dejal prvak NSi Matej Tonin. Čeprav krščanski demokrati v vlado Marjana Šarca ne bodo vstopili in z njo ne nameravajo sodelovati, so v stranki po besedah Tonina pripravljeni na povezovanje s strankami tako na desnici kot tudi na levici.

NSi proti sredini, a ostaja zvesta tradicionalnim vrednotam

Kljub temu v programu stranke ostajajo stališča, ki bi jih bolj kot sredinskim pripisali klasičnim desnosredinskim strankam. NSi tako še naprej nasprotuje splavu in evtanaziji, podpira tradicionalno družino in zavrača enakopravnost istospolnih skupnosti z zakonsko zvezo med moškim in žensko pri posvojitvi otrok. Ko gre za gospodarstvo, v programskih točkah ni omenjena privatizacija, vendar pa so prepričani, da država razen v nekaterih primerih "ne bi smela delovati kot podjetnik".

Prvak NSi Matej Tonin je v nedeljo poudaril, da so krščanski demokrati pripravljeni na sodelovanje s strankami na desnici in levici. Foto: STA

Na področju izobraževanja podpirajo tudi razvoj zasebnega šolstva. Prepričani so, da imajo starši pravico do šolanja otrok v skladu z njihovim verskim prepričanjem ter da bi morala država podpirati in voditi dialog s cerkvami in verskimi skupnosti, "posebej tistimi, ki imajo na Slovenskem večstoletno tradicijo in so bistveno prispevale k slovenski samobitnosti", torej tudi z Rimskokatoliško cerkvijo.

Kline: Bolj igrajo na javno podobo kot na to, kar želijo doseči

Politični analitik Miro Kline meni, da v NSi s prenovljenimi programskimi smernicami bolj igrajo na javno podobo kot pa na to, kar želijo doseči. "Program govori o željah in ne o tem, kar bodo dejansko naredili. Tudi v nedeljo so večkrat poudarili, da je to tisto, kar želijo, ne pa to, kar bodo dejansko lahko dosegli sami oziroma z novimi ljudmi, ki jih bodo pridobili, in mogoče z novimi strankami," ocenjuje predavatelj na ljubljanski fakulteti za družbene vede.

Politični analitik Miro Kline meni, da v NSi s prenovljenimi programskimi smernicami bolj igrajo na javno podobo kot pa na to, kar želijo dejansko doseči. Foto: Tina Deu

Na vprašanje, ali lahko krščanski demokrati s to potezo pridobijo nove volivce, Kline odgovarja, da zagotovo lahko pridobijo nekaj novih ljudi, se bodo pa na podoben način bolj v sredino postavile tudi številne druge stranke: "Potem seveda spet ne bo nobenega, ki bi lahko prispeval takšen glas, kot ga do zdaj niso imeli. Če tega nočejo, potem se morajo usmeriti na želje tistih ljudi, ki jih lahko dosežejo, ampak tega ne bodo dosegli s programom, ampak s trdim delom in prepričevanjem takšnih ljudi na terenu."

Po njegovih besedah bodo morali v stranki od besed preiti k dejanjem: "Veliko stvari so napisali, med drugim tudi, da so v stranki dobrodošli tisti, ki so krščanski demokrati, in tisti, ki so samo demokrati, torej da ni nujno, da so krščanski. Bojim se, da je bilo to napisano na deklarativni ravni, ne pa kot nekaj, kar bodo lahko hitro udejanjili. V ozadju njihovih ravnanj so še vedno iste vrednote, kot so jih imeli do zdaj. Tega niso in ne bodo mogli tako hitro spremeniti."

Maksuti: Iščejo manevrski prostor, da bi vstopili v naslednjo vlado

Podobno kot Kline tudi svetovalec za politično komuniciranje Alem Maksuti z Inštituta za politični menedžment meni, da gre pri zadnji potezi NSi le za neke vrste lepotne popravke oziroma korekcijo. "Javnosti so se predstavili kot stranka, ki je primerna za neko novo koalicijo. Iščejo manevrski prostor, da bi ob neki novi prerazporeditvi glasov v obstoječem sklicu državnega zbora ali po novih volitvah dejansko vstopili v naslednjo vlado, ki bo verjetno precej podobna aktualni vladi Marjana Šarca," ocenjuje Maksuti.

"Z omenjenimi korekcijskimi popravki želijo biti bolj všečni za stranke, s katerimi bi v prihodnje lahko sodelovali," zadnjo potezo NSi ocenjuje svetovalec za politično komuniciranje Alem Maksuti. Foto: STA

Pri zasledovanju tega cilja se v NSi po njegovih besedah oddaljujejo od SDS, ki naj bi ponazarjala čisto desnico, ob tem pa iščejo možnosti za sodelovanje tudi z drugimi strankami, ki so trenutno v državnem zboru: "Z omenjenimi korekcijskimi popravki želijo biti bolj všečni za stranke, s katerimi bi v prihodnje lahko sodelovali. Morda si želijo, da tako kot v preteklosti ne bi več prihajalo do košaric oziroma da bi naslednji, ki bo sestavil vlado, računal nanje kot na možno opcijo ne glede na to, s katere strani bi prišel."

"Vse, kar dela Šarčeva vlada, bi v NSi gladko podpisali"

Maksuti ob tem meni, da so v NSi po lanskih parlamentarnih volitvah naredili strateško napako, ker se niso pridružili Šarčevi koaliciji: "Zdaj se nahajamo v paradoksalni situaciji, da vlada uresničuje program opozicijske stranke. Vse, kar dela Šarčeva vlada, bi namreč v NSi gladko podpisali. V prihodnje si zato v stranki želijo, da bi lahko vstopili v neko napredno sredinsko koalicijo, in ne vidim težav, da ne bi mogli sodelovati z vsemi strankami iz obstoječe koalicije, razen z Levico, ki je vlado podpirala iz opozicije."

Politični analitik Alem Maksuti meni, da NSi koristi vsako oddaljevanje od SDS. Na fotografiji predsednik SDS Janez Janša. Foto: STA

Na vprašanje, ali lahko stranka s svojimi konservativnimi stališči javnost in volivce prepriča, da se približuje sredini, Maksuti odgovarja, da krščanski demokrati s tem verjetno ne bodo dobili novih volivcev: "Gre za klasično neoliberalno stranko, ki je obenem konservativna in je to zmeraj bila. Zato tudi poudarjajo, da oni dejansko nič ne spreminjajo, ampak da so bili že od samega začetka sredinski. Ko gre za javnomnenjske ankete, nisem prepričan, da bodo koga lahko prepričali, da so se spremenili."

Na drugi strani pa se stranki po njegovih besedah obrestuje vsako distanciranje od SDS. "To jim koristi. Vsako oddaljevanje od SDS za NSi sicer pomeni minimalen premik v javnem mnenju, jih pa ljudje vseeno več ne zaznavajo kot nek satelit SDS, kar se jim je v preteklosti enkrat že zgodilo, in sicer leta 2008, ko so takrat še v Bajukovem času izpadli iz parlamenta," še dodaja Maksuti.