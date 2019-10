Novakova o zaposlitvi snahe noče govoriti. Bo Tonin uporabil enaka merila za vse? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ključno vprašanje, ki se pojavlja zdaj, je, ali bo Knovs pod vodstvom Mateja Tonina preiskoval tudi zaposlitev snahe Ljudmile Novak na Sovi ali pa ima preiskava kadrovanja na Sovi eno samo, politično pristransko in vnaprej izbrano tarčo, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Še vedno pa odmeva tudi razkritje Planeta, da je prav snaha Novakove tista Slovenka, od katere naj bi del svoje doktorske naloge prepisala hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović. Agentka B. P. N. in Grabar-Kitarovićeva imata tudi skupnega mentorja, ki nihče drug kot nekdanji slovenski obrambni minister Anton Grizold. Tudi zadnji se je danes zavil v molk, so poročali na Planetu.

Novakova o zaposlitvi svoje snahe na Sovi noče govoriti

Se je snaha Novakove na Sovi zaposlila prek javnega razpisa ali brez njega? Kako dolgo že dela na Sovi in kakšna je tam njena vloga? Je za njeno zaposlitev morda posredovala njena tašča, sicer nekdanja predsednica NSi? Vsega tega danes na Sovi ne komentirajo. Bi pa to moralo zanimati tudi prvega političnega nadzornika Sove Mateja Tonina.

Novakova o zaposlitvi svoje snahe na Sovi noče govoriti. Foto: Bor Slana

A tudi danes v stranki, ki sicer vodi politično preiskavo sporne zaposlitve N. H. na Sovi, nikomur ni do pogovora o zaposlitvi neke druge agentke B .P. N. Evropska poslanka Ljudmila Novak, ki pogosto poudarja preglednost politike, o tej zaposlitvi noče govoriti, češ da gre za nevarno razkrivanje zaposlenih na obveščevalni agenciji.

Tonin redkobeseden: Spet gre za nepooblaščeno razkrivanje sodelavcev Sove

Njen strankarski šef in predsednik Knovsa Matej Tonin je dejal zgolj, da v povezavi z zaposlitvijo snahe Novakove nima nobenih novih informacij: "Če to, kar je poročala vaša televizija, drži, potem gre spet za nepooblaščeno razkrivanje identitet sodelavcev Sove, kar pa je seveda slabo za Sovo."

Predsednik Knovsa Matej Tonin je dejal zgolj, da v povezavi z zaposlitvijo snahe Novakove nima nobenih novih informacij. Foto: STA

Poudaril je še, da je od direktorja Sove Rajka Kozmelja neodgovorno, da se zaradi ene zaposlitve, s katero naj bi bilo vse v redu, pod tak medijski pritisk spravlja vso agencijo. "To škodi predvsem Sovi, s tem pa so problematične tudi vse podtalne in nenavadne igre, ki se zdaj nadaljujejo proti Knovsu," je še dodal Tonin.

Agentka Sove in hrvaška predsednica z neverjetno podobnim naslovom nalog

O agentki B. P. N., katere magisterij ima neverjetno podoben naslov, kot ga ima doktorat aktualne hrvaške predsednice Kolinde Grabar-Kitarović, so se danes razpisali tudi hrvaški mediji. Mentor obeh nalog je bil nekdanji slovenski obrambni minister Anton Grizold, ki danes prav tako ne želi komentirati ničesar.

Tonin kot predsednik Knovsa medtem vztraja pri svojem. "Še vedno nimam podatka, niti nismo na Sovi preverjali, ali je ta podatek resničen, ampak na Sovi je zaposlenih več sto ljudi in bistveno je, da so ti ljudje zaposleni na zakonit način. Če imate vi podatek, da je zaposlena na nezakonit način, potem je tudi dolžnost Knovsa, da te zadeve preveri," je poudaril prvak NSi.

Glede na to, da prav Tonin vztraja, da je vir, ki je v javnost spravil afero Lepa Nataša, skrit znotraj Sove, bi bilo to še toliko bolj na mestu, saj morajo enaki vatli veljati za vse, so še poročali na Planetu.