Šarec na kosilo vabi prvake koalicijskih strank, govorili bodo o proračunu

"Za to ne potrebujemo koalicijskega vrha. Potrebujemo le to, da vsak pove, da je za to, da vlada dela naprej, da bo vsak naročil ministrom iz svoje kvote, da delajo, kot je treba, in da se bo vsak pogovoril s svojimi poslanci, da morajo biti konstruktivni," je v izjavi v DZ pojasnil Šarec.

Še vedno je nekaj neznank

Glede proračunskih dokumentov, o katerih bo DZ začel razpravljati v torek, je še nekaj neznank. Pričakovati je dodatna dopolnila, zlasti glede načina izrednega usklajevanja pokojnin, kjer koalicija ni enotna, ter glede povprečnine za občine. Odbor DZ za finance je namreč v petek, ko je odločal o proračunskih dokumentih, z dopolnilom občutno zvišal povprečnino v primerjavi s prvotnim predlogom. Če bo tako ostalo, bo to porušilo strukturo proračuna in bo treba jemati drugje, je danes opozoril Šarec.

Vsak predsednik stranke je po njegovih navedbah odgovoren za svoje poslance. "Če ni zavedanja, da je ministrstvo za finance pripravilo optimalen proračun v danih možnostih, bomo pač ugotovili, da ni zrelosti," je dejal.

Kako Šarec komentira padec podpore vladi v javnomnenjski anketi

Partnerje je ošvrknil tudi v odzivu na padec podpore vladi v zadnji javnomnenjski anketi. "To je tudi opozorilo partnerjem, da stalno ropotanje in preigravanje ter neprestani konflikti zagotovo ne vplivajo dobro na bonitetno oceno vlade," je dejal. Po njegovem mnenju so vsi odgovorni za to oz. se morajo vsi zavedati, da ljudje želijo vlado, ki deluje in o kateri čim manj slišijo.

"Če pa vsak izkoristi vsakih pet minut, da gre pred kamero, da sklicuje tiskovne konference, da so takšni in drugačni amandmaji in da je delovanje neusklajeno, je logično, da ljudje rečejo, da je taka vlada tako-tako," je ugotavljal premier. Kakšna bo ocena vlade po četrtkovem glasovanju o proračunskih dokumentih, bodo po njegovih navedbah pokazale naslednje ankete. "Če bo proračun sprejet, bomo delovali naprej, če ne bo, so pa druge možnosti," je spomnil. Kot je dodal, težko govori tudi o vezavi zaupnice v primeru veta na Zakon o izvrševanju proračuna.

"Vsi skupaj moramo malo pozabiti na parcialne interese"

"Najprej je treba opraviti to glasovanje. Verjamem, da smo vsi toliko zreli, da se zavedamo, da država potrebuje proračun in nihče nič ne pridobi z rušenjem sistema. Vsi skupaj moramo malo pozabiti na parcialne interese in se zavedati, da smo dolžni sprejeti proračun zato, da bo država delovala," je dodal.

Foto: Reuters

Pred četrtkovim glasovanjem o proračunskih dokumentih so jasna tudi opozorila drugih partnerjev. "Če se poslanci ne bodo zavedali odgovornosti sprejemanja proračuna, bomo lahko kmalu pospravili kovčke in šli domov," je danes v DZ opozoril vodja poslanske skupine SMC Igor Zorčič.

Prvak DeSUS Karl Erjavec pa je pozdravil napovedano sredino srečanje partnerjev pri predsedniku vlade, zlasti v času zapiranja proračuna. "Imeti moramo trden dogovor, da bo proračun sprejet. Če ne bo, pridemo v politično krizo, kar ne bi bilo dobro," je opozoril. Po njegovih navedbah bo vsak predsednik skušal doseči, da bodo poslanci njegove stranke podprli proračun, kot ga je predlagala vlada, a obenem Erjavec tudi priznava, da so poslanci neodvisni.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je v izjavi za STA poudarila, da se morajo koalicijski in opozicijski poslanci zavedati svoje odgovornosti. Sicer pa povabila na kosilo k premierju ne razume kot poskus dogovora, kako bodo predsedniki disciplinirali svoje poslance, ampak kot dogodek, ki je v zadnjem letu manjkal. Koalicijski predsedniki in predsednica se v več kot enem letu vlade niso niti enkrat sami sestali, je opozorila Bratuškova.

V Levici proračuna ne bodo podprli

Koordinator Levice Luka Mesec pa je danes opozoril, da je proračun kljub nekaterim sprejetim dopolnilom še vedno nesprejemljiv in ga zato ne bodo podprli. Na seji bodo podprli dopolnila, ki so po njegovih ocenah dobra, pri čemer izpostavlja predvsem višja sredstva za železnice, ki bi omogočile posodobitev gorenjske proge. Prav tako bodo vnovič podprli zvišanje povprečnine za občine. Opozoril pa je, da niso bili sprejeti nekateri amandmaji, med drugim za stanovanjsko politiko.

Komentiral je tudi padec podpore vladi in ocenil, da je visoko podporo uživala, dokler je sodelovala z Levico, ker je tedaj delovala socialno. "Zdaj se vlada kaže v drugačni luči," je opozoril Mesec in ocenil, da vlada, ki da gre po poti prejšnje vlade, podpore ne more imeti.