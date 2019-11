Konec sodelovanja z Levico nova priložnost za Marjana Šarca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi spora o načinu ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je med vlado Marjana Šarca in njeno izvenkoalicijsko partnerico Levico dokončno počilo. Koordinator Levice Luka Mesec je sporočil, da sporazum o sodelovanju s koalicijo za njegovo stranko ni več obvezujoč.

Iz vladne strani so se zvrstile besede obžalovanja, a tudi kritike na račun Levice, v kateri so mnogi skozi celoten mandat te vlade videli skrajno levo nadkoalicijsko stranko, ki nikakor ne želi prevzeti odgovornosti in vstopiti v vlado, hkrati pa se tudi ne želi v opozicijskih vrstah pridružiti stranki SDS.

"Levica nikoli ni bila hudo konstruktivna stranka"

Premier Šarec je opozoril na politiko ultimatov, ki so jo neprestano izvajali v Levici, predsednica SAB Alenka Bratušek pa je ocenila, da Levica nikoli ni bila hudo konstruktivna stranka. V SD in SMC so izpostavili, da je Levica že dlje časa načrtovala prekinitev sodelovanja z vlado, predsednik DeSUS-a Karl Erjavec pa je poudaril, da je v politiki preprosto potrebno sprejemati kompromise.

Levica je na drugi strani ob prekinitvi sodelovanja branila svoje radikalne ideološke okope s trditvami, da vlada dela zgolj v korist bogatih in da paktira z desnico.

Kaj sledi?

Z dokončno selitvijo Levice v opozicijo bo postal status te stranke napram koaliciji bolj jasen, kot je bil do zdaj, hkrati pa se bo za slednjo odprlo več možnosti iskanja podpore za posamezne projekte, ki jih bo Šarčeva manjšinska vlada želela uresničiti. To je včeraj napovedal tudi premier.

Si je mogoče obetati kakšen nov sporazum o sodelovanju s katero od strank? "Tam, kjer se stranke strinjajo s predlogi vlade, pričakujem, da jih bodo tako ali tako podprle, če mislijo, da je to dobro za državo. Tako da v tem trenutku ne vidim potrebe po podpisovanju sporazumov," je pojasnil Šarec.

Mnoge uspešne države z manjšinsko vlado

Če so do včeraj zaradi vladnega sodelovanja z Levico obstajale različne interpretacije o tem, ali ima Slovenija manjšinsko vlado ali ne, je zdaj več ali manj jasno, da jo ima. Skupaj s poslanci Levice je imela koalicija strank LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS namreč v državnem zboru 52 glasov. Zdaj ji jih je ostalo 43.

Slovenija je tako v družbi redkih držav, ki jih vodijo vlade brez večinske podpore med poslanci, a je med temi državami nekaj zelo uspešnih. Med njimi so Danska, Irska, Nova Zelandija, Švedska, Belgija, Kanada, in konec koncev tudi Češka, ki je po nekaterih ekonomskih kazalnikih, na primer BDP-ju na prebivalca z upoštevanjem kupne moči, Slovenijo že prehitela.