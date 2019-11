Šarec Levico poziva, naj preneha s politiko ultimatov

Premier in predsednik LMŠ Marjan Šarec ocenjuje, da Levica zadnje čase žal uporablja neko politiko ultimatov, ki po njegovem mnenju ni najboljša. Kot je dejal, bi si želel še naprej partnerskega odnosa z Levico, ne želi si prekinitve sodelovanja, zato poziva, "da se taka politika ultimatov ne izvaja".

Po njegovem mnenju namreč ta v trenutni politični konstalaciji pa tudi v demokraciji kot taki ni primerna, saj ne more biti vse tako, kot si ena stranka želi.

Ob tem je zavrnil očitke, da vlada ne sledi predlogom Levice, in naštel nekatere že sprejete ukrepe, kot so dvig minimalne plače in zagotovitev zemljišč za gradnjo stanovanj republiškemu stanovanjskemu skladu. Ponovil je tudi, da se v koaliciji strinjajo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, "različne so le poti do tja in vlada oziroma koalicija bo vložila svoj predlog, ker menimo, da je bolj finančno vzdržen in bolje naslavlja vprašanja, ki so še na mizi".

Po Šarčevih besedah je logično, da se pri nekaterih vprašanjih tudi razhajajo, obenem pa je poudaril, da tudi predvolilni program LMŠ še ni v celoti uresničen.

Židan je prepričan, da koalicija potrebuje partnerstvo z Levico

Tudi prvak SD Dejan Židan je prepričan, da koalicija potrebuje partnerstvo z Levico in da je za SD strateškega pomena. Zato je koordinatorja Levice Luko Mesca povabil na skupni sestanek obeh strank.

"Kot predsednik SD si želim, da bi drug v drugem večkrat prepoznali zaveznika za to, da bodo rešitve v Sloveniji v korist ljudem, skupnosti in okolju. Vem, da imamo skupaj izjemen politični, intelektualni in organizacijski potencial," je zapisal v pismu, ki ga je objavil tudi na Twitterju.

Kot je dodal, se zaveda, da je Levica, kot jo poznamo danes, nastala tudi kot odgovor na nekatere napake socialne demokracije. Kljub temu, da se pogosto ne strinjajo v metodah delovanja, pa jih po njegovih besedah povezuje tudi več skupnih ciljev.

"To so nesporno tudi ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, bolj pravična obdavčitev (tudi kapitalskih prihodkov), pospešena javna izgradnja stanovanj in ambiciozna okoljska politika," je naštel in poudaril, da je do teh rešitev v tem mandatu "mogoče priti le, če bomo delali skupaj". Zaveda pa se, kot piše, da je za to nujno potreben drugačen način političnega delovanja in sodelovanja, o čemer se želi pogovoriti z Levico.

Mesec: Ključna bo sredina odločitev

Mesec je v pisnem odgovoru Židanu spomnil, da je za nadaljnje sodelovanje med vlado in Levico ključna sredina odločitev koalicijskih poslanskih skupin na odborih DZ za finance in zdravstvo, kjer bosta obravnavana predloga Levice o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

Kot je navedel, jih Židanova pobuda za sestanek med strankama veseli in so se pripravljeni sestati z njim, a glede na to, da so danes v pripravah na sredini obravnavi, vabilo pa so prejeli šele pred par urami, organizacija sestanka v tako kratkem času ni mogoča. "V znak želje po okrepitvi odnosov med strankama bi bilo vsekakor dobrodošlo, da jutri na odborih naš predlog ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja podprete," je dodal Mesec.

Če bo koalicija predlog zavrnila, bodo lahko le še ugotovili, da je vlada s tem dokončno odstopila od sporazuma o sodelovanju z njimi, je sicer danes že dejal Mesec.

Politika je umetnost sprejemanja kompromisov

Poslanec LMŠ Robert Pavšič je danes poudaril, da si vsekakor želijo sodelovanja, ne le z Levico, ampak z vsemi strankami. Na komentar, da v minulih mesecih razen besednih dvobojev med strankama ni bilo zaznati želje po sodelovanju, pa je odgovoril: "Eno je dogajanje v javnosti, kjer vsaka politična opcija išče svoj politični kapital, drugo pa, ko se vsebinsko pogovarjamo."

Vodja poslancev SD Matjaž Han je v izjavi v DZ ocenil, da če želijo imeti socialno vlado, potrebujejo Levico. Ob ponedeljkovih očitkih Levice, da je predlog ministrstva za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja prazen bazen, pa je Han dejal, da je teh metafor pri resnih zadevah zdaj res preveč. Država po njegovih navedbah potrebuje operativno vlado, dolžnost vseh političnih strank pa je, da delajo v dobro ljudi.

Poslanec SMC Jani Möderndorfer pa je danes na omenjene označbe o praznem bazenu odgovoril z besedami, da se bo morala Levica odločiti, "kje plavajo in kakšen bazen si izbirajo".

Vodja poslancev SAB Maša Kociper je spomnila na rek, da je politika umetnost sprejemanja kompromisov. Po njenem mnenju je glede ukinitve dopolnilnega zavarovanja možen kompromis, da Levica podpre zakon, ki ga bo v DZ posredovala vlada.

A metaforičnih označb odnosa med vlado in Levico je še več, med drugim, da bo zavrnitev predloga Levice za ukinitev dopolnilnega zavarovanja še zadnji žebelj v krsto njihovega sodelovanja. "Ni jim treba kaj veliko šteti, saj so jih sami zabijali," je glede teh izjav koaliciji danes odvrnil vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.