V LMŠ bodo ne glede na sodelovanje z Levico nadaljevali projekte iz sporazuma

Poslanska skupina LMŠ je v sporočilu za javnost zapisala, da bodo ne glede na nadaljnji potek sodelovanja z Levico nadaljevali projekte iz sporazuma z Levico, ker tudi sami verjamejo, da je večina dobrih in pomembnih za ljudi. Dodali so, da je sodelovanje odvisno predvsem od Levice, a tudi od vseh partnerjev v koaliciji.

"Treba se je zavedati, da mora prav vsak izmed partnerjev znati kdaj stopiti korak nazaj, da vsi skupaj stopimo dva naprej," so v sporočilu za javnost zapisali v poslanski skupini LMŠ.

Prizadevajo si izvajati projekte, zapisane v sporazumu

"Vendar pa to ne gre tako hitro, niti ni preprosto. Koalicijo sestavlja pet političnih strank, vsaka ima svoje želje in veliko napora in časa je treba vložiti, da najdemo rešitev, sprejemljivo za vse. Na drugi strani pa imamo še pogodbeno partnerico Levico, s katero se je ravno tako treba usklajevati," so zapisali. Dodali so, da ima tudi sporazum, ki so ga podpisali, svoje pomanjkljivosti, "predvsem pri operativni izvedbi".

Foto: STA

V sporočilu so spomnili tudi na nekatere projekte, ki so jih izpeljali skupaj z Levico. Poudarili so, da se je danes zgodil prvi prenos zemljišč za stanovanjski sklad za gradnjo 589 stanovanj in 90 vrstnih hiš, da so v torek dvignili minimalno urno postavko za študentsko delo ter da je v javni obravnavi tudi stanovanjski zakon, v katerem je predlagana tudi omejitev rasti najemnin stanovanj.

V zadnjih dneh so se namreč odnosi med koalicijo in Levico znova zaostrili. Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je v četrtek dejal, da je sodelovanje z Levico na slabi točki in da tak način sodelovanja, kot ga imajo, ni primeren za manjšinsko vlado. Dodal je, da ne vidi potrebe po tem, da bi še podpisali tak sporazum. Da sodelovanje vlade z Levico, kot so si ga zamislili ob oblikovanju vlade, ne deluje, je menil tudi prvak DeSUS Karl Erjavec.

Vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec pa je v odzivu dejal, da način delovanja koalicije in izjave nekaterih partnerjev očitno kažejo na odločitev, da bo koalicija krmilo preusmerila bolj v desno. Če ni volje za spoštovanje dogovorov, tudi glede na ukrepe v zadnjem času, bodo po njegovih besedah zelo težko še naprej na kakršen koli način sodelovali. Premier Marjan Šarec je nato z mirnejšim tonom dejal, da si še vedno želi nadaljnjega sodelovanja z Levico.