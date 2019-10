Poslanec Kordiš znova vzbudil pozornost z neprimernim zapisom na Facebooku

"Kdor od poslank in poslancev je včeraj podprl zvišanje lastne plače za 700 evrov letno in zato zavrtal 135 milijonov evrov luknje v proračun - danes pa to luknjo polni z jemanjem 200 evrov dodatka revno zaposleni materi samohranilki - je navadna svinja," je Miha Kordiš v četrtek navedel na svojem profilu na Facebooku. Dodal je: "Za najboljše plače davčni privilegiji, za revne zaposlene prazen krožnik. Besen sem bolj, kot znam zapisati."

"Bil sem jezen, še vedno sem"

Kordiš je v odzivu danes ponovil vsebinske razloge za ta zapis in navedel: "Bil sem jezen, še vedno sem. To preprosto ni fer." Na vprašanje, ali se mu zdi tak zapis primeren, ali ga obžaluje, pa je odgovoril z besedami, da bi se morali poslanci opravičiti tako, da zavrtijo kolo nazaj pri ukinitvi dodatka za delovno aktivnost in dohodninski reformi. "Neprimerno je to, da se jemlje tistim, ki že tako nič nimajo. Če kaj, bi morale biti v medijskem fokusu ne svinje, ampak svinjarije," je dodal in zatrdil, da zapisa na Facebooku ne bo umaknil.

Foto: Bojan Puhek

Med poslanci je mogoče slišati tudi komentarje o Kordiševem izražanju na sejah, v preteklosti pa je že vzbudil pozornost z zapisi na družabnih omrežjih, zlasti o podjetnikih in kapitalu. Marca se je tudi premier Marjan Šarec v odgovorih na poslanska vprašanja obregnil ob Kordišev zapis na Facebooku, da je Levica izstavila zabeljen račun za podporo proračunu.

V izjavi novinarjem v DZ se je danes odzval tudi vodja poslanske skupine Levice Matej Vatovec. Dejal je, da je bila četrtkova razprava "o ukinitvi dodatka za delovno aktivnost za revne zaposlene, tiste, ki že tako težko shajajo skozi mesec, naporna". Neokusen pa je bil po njegovem mnenju tudi del razprave oziroma argumenti, ki so prihajali predvsem od ministrstva in tudi od poslancev SMC, ki so branili svojo ministrico.

Včasih popustijo varovalke

Pozneje je pojasnil, da so pri zapisih večkrat poskušali "sanirati te zadeve, a očitno pač včasih varovalke popustijo". Na vprašanje, ali to obsoja, pa je odgovoril, "da se mu takšen način komunikacije prek javnih družbenih omrežij, ki so dostopna vsem in delujejo kot javni kanal, ne zdi primeren".

Foto: STA

Ob tem je komentiral tudi četrtkove izjave premierja Šarca, ki je ob oceni odnosov z Levico dejal, da je "z vsakdanjim ustvarjanjem nemira in tiskovnimi konferencami težko delati v miru. Če ste kdaj cvrli krofe, veste, kako je treba imeti kuhinjo zaprto, toplo".

Po mnenju Vatovca je nekoliko nenavadno, da se politične odnose primerja s peko krofov. "Problem politike v tej državi zadnjih 20 let je verjetno to, da se vse preveč stvari dela za zaprtimi vrati, v toploti kuhinje. Ampak včasih v takšni kuhinji tudi zmanjka zraka in tudi razsodnost odpove," je dodal.