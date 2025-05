Kaj je v ozadju opozorila pevke Maje Keuc: Ne verjemite jim!

Lažna Maja Keuc – pravzaprav natanko tisti profil, na katerega je na svoji strani pred nekaj dnevi opozorila resnična Maja Keuc – se na Facebooku predstavlja z imenom MK (Maja Keuc), pravo ime profila v naslovu URL pa je @Maja.Keuc.fanpage0.

Opozorilo resnične Maje Keuc na Facebooku Foto: Posnetek zaslona

Opis profila (Osebni in zasebni račun za moje oboževalce) je zapisan v nizozemskem jeziku, kar bi za vse uporabnike ali uporabnice, s katerimi je lažna Maja Keuc navezala stik, že moral biti velik opozorilni znak, da je nekaj narobe.

Komunikacija se začne s pojasnilom, da domnevna slovenska pevka uporabniku ali uporabnici piše zato, ker želi osebni stik s svojimi oboževalci. Pri tem je prisotno nenehno pihanje na dušo, da ima oseba, s katero je profil navezal stik, res neznansko srečo, da si je "pevka" izbrala prav njo.

Ker jim zagotavljajo, da so za pogovor izbrali prav njih, goljufi pri svojih potencialnih žrtvah poskušajo vzbuditi občutek posebnosti, izbranosti. Ker o Maji Keuc v resnici ne vedo nič, jih tudi ne zmoti naša navedba, da smo oboževalci 33-letne pevke že 40 let. Goljufe izdaja tudi polomljena slovenščina, ki potrjuje, da si za dosego ciljev pomagajo s spletnimi prevajalniki. Foto: Posnetek zaslona

Nato sledi ključni korak – lažna Maja Keuc (ali kateri drugi klon slovenskih estradnikov in estradnic) predlaga nadaljevanje pogovora v komunikacijski aplikaciji Telegram, češ da je varnejša od Facebooka.

Na tej točki že morajo zvoniti vsi alarmi, saj je selitev na Telegram (ali WhatsApp) po vzpostavitvi stika na kateri drugi platformi tako rekoč zaščitni znak spletnih goljufov. Telegram jim je med drugim ljubši zato, ker zagotavlja večjo mero anonimnosti in ima vgrajene manj robustne mehanizme za prepoznavanje potencialnih spletnih prevar. Nadaljevanje komunikacije na Telegramu je pogosto tudi del usklajene operacije – za iskanje potencialnih žrtev na Facebooku skrbi ena oseba, pogovor na Telegramu pa nato prevzame druga.

"Ljubim te"

Ne traja dolgo, da se med pogovorom na Telegramu izkristalizira pravi namen navezave stika na Facebooku – v ozadju tiči tako imenovana romantična prevara.

Goljuf, ki na Telegramu nastopa pod drugim imenom – v konkretnem primeru je to Musik Passion in ne več Maja Keuc, kar argumentira s pojasnilom, da Telegrama še ne zna uporabljati prav dobro –, v pogovor zelo hitro vplete čustva, sogovorniku zaupa, da mu daje občutek varnosti in udobja, ter začne omenjati ljubezen in poroko. Uporabniku tudi pošlje svojo fotografijo in ga prosi, da tudi on pošlje svojo.

Goljuf začne zelo hitro omenjati romantične zveze in graditi odnos z žrtvijo. Foto: Posnetek zaslona

"Prodaj avto in pošlji denar!"

V primeru nadaljevanja komunikacije in poglabljanja domnevnega odnosa je samo še vprašanje časa, kdaj bo tisti, ki se izdaja za Majo Keuc, svojo potencialno žrtev začel prositi za denar.

Prošnjo za denar poskusijo goljufi upravičiti na več načinov: zašli so v dolgove, njihov sorodnik ima hudo zdravstveno težavo, v službi so povzročili nesrečo in jih delodajalec zdaj terja za nastalo škodo, radi bi prišli na obisk, a so na banki storili napako in jim zamrznili račun, zato ne morejo kupiti letalske vozovnice, na poslovni poti so jim ukradli denarnico in potni list, zato so obtičali v drugi državi in potrebujejo denar za vrnitev domov.

Našo bralko, ki je pred časom skoraj podlegla romantični prevari, je goljuf celo spodbujal, naj proda svoj avtomobil in mu pošlje denar. Preberite več o tem.

Če še niste, je na tej točki smiselno takoj prekiniti komunikacijo, saj bo vsak znesek, ki ga boste poslali svoji domnevni internetni simpatiji, izgubljen za vedno.

Klasični opozorilni znaki romantične prevare



Smiselno si je zapomniti tudi nekatere druge zelo pogoste simptome tako imenovane romantične prevare:



- Goljufi poskusijo zelo hitro razviti čustven odnos z žrtvami. Sporočilo "ljubim te" ali kaj podobnega praviloma pošljejo že v nekaj dneh.



- Izredno se izogibajo videoklicem ali celo srečanjem v živo. Vsakič najdejo nov izgovor, zakaj tega ne morejo storiti.



- V nasprotju z nekaterimi drugimi prevarami, denimo investicijsko, je romantična prevara dolgotrajnejši proces. Preden jo prosijo za denar, goljufi odnos z žrtvijo kljub hitri vzpostavitvi čustvenega odnosa gradijo postopoma. Ogrevanje za "finale" lahko traja tudi tedne ali mesece.