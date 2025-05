Če ste prejeli to sporočilo DPD, takoj ukrepajte

Družba DPD Slovenija opozarja na poskuse prevar prek kratkih sporočil sms, elektronske pošte in celo oglasov na družbenih omrežjih. Gre za izjemno prepričljive in profesionalno zasnovane prevare, katerih namen je vedno enak: pridobiti vaše osebne podatke, številko bančne kartice ali uporabniško ime in geslo, so sporočili.

Lažne spletne trgovine DPD: ekskluzivne akcije in neverjetni popusti kot mamljiva past za potrošnike

Poskusi spletnih prevarantov, ki zlorabljajo ime znanih dostavnih podjetij, se pojavijo skoraj vsak dan v novi obliki. Ena od zelo priljubljenih metod so lažne spletne trgovine, ki obljubljajo ekskluzivne akcije in izjemne popuste. "Po oddaji naročila in plačilu v paketu seveda ni to, kar ste naročili. Na videz legitimna trgovina izgine, prav tako vsi morebitni kontakti in možnosti za vračilo paketa in kupnine," so zapisali pri DPD.

Nevarna prevara "prevzem prek DPD": goljufi na Bolhi in Facebook Marketplace kradejo vaše podatke za nakazilo

Posebej nevarna in vse pogostejša je tudi t. i. prevara s "prevzemom prek DPD". V tem primeru goljuf igra vlogo zainteresiranega kupca na platformah, kot sta Bolha ali Facebook Marketplace. Po začetnem stiku prodajalcu predlaga, da bi prevzem izvedel kar kurir DPD, v resnici pa mu pošlje povezavo do ponarejene strani, kamor naj vpiše svoje podatke za prejem nakazila.

V DPD Slovenija so poudarili, da teh storitev ne omogočajo, da ne sodelujejo v finančnih transakcijah med fizičnimi osebami in da od prejemnikov paketov nikoli ne zahtevajo vpisa kakršnih koli osebnih in/ali bančnih podatkov.

Lažna sms in e-poštna sporočila DPD: zapleti pri dostavi kot zvijačna pretveza za krajo vaših podatkov

Pogosto prevaranti žrtvi pošljejo tudi sporočilo sms ali elektronsko pošto, v katerem jo v imenu dostavne službe opozorijo, da je prišlo do zapleta pri dostavi, zato naj potrdi naslov in plača simbolični znesek. Toda povezava vodi na lažno spletno stran, ki je na prvi pogled skoraj identična uradni.

Prepoznajte prevaro: bodite pozorni na sumljive povezave, pošiljatelje in ne vpisujte občutljivih podatkov na nepreverjenih straneh

Čeprav so prevare vse bolj dodelane, jih je po navedbah DPD še vedno mogoče prepoznati, potrebne je le nekaj pozornosti. "Ne klikajte na sumljive povezave, preverite pošiljatelja, nikamor ne vpisujte osebnih in/ali bančnih podatkov brez preverjenega vira, uporabite dvostopenjsko avtentikacijo za bančne račune in e-pošto ter namestite antivirusno zaščito na vse naprave," so našteli v DPD.

Če sporočilo domnevno prihaja od podjetja, kot je DPD, svetujejo obisk njihove uradne spletne strani neposredno, ne prek povezave v sporočilu. V primeru dvoma, ali sporočilo res prihaja iz DPD Slovenija, se lahko uporabniki obrnejo tudi na službo za pomoč strankam na elektronski naslov podpora@dpd.si ali goljufijo prijavijo na SI-Cert oz. policijo.