Ka. N.

Torek,
14. 10. 2025,
13.28

Torek, 14. 10. 2025, 13.28

Po poplavah zlorabila interventna sredstva: kazenska ovadba zaradi lažnega računa v višini 375 tisoč evrov

Ka. N.

Koroška | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Kriminalisti Policijske uprave Celje so končali predkazenski postopek v zvezi s sumom kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu so podali kazensko ovadbo zoper dve osebi, eno izmed koroških občin in drugo iz gospodarske družbe, ki naj bi pri kaznivem dejanju pomagala.

Po ugotovitvah kriminalistov naj bi osumljena oseba kaznivo dejanje storila v prvem mesecu po uničujočih poplavah avgusta 2023, ko je zlorabila sistem interventnih ukrepov, namenjenih financiranju nujnih del zaščite, reševanja in pomoči na prizadetih območjih. Med številne račune za opravljena intervencijska dela v eni od občin naj bi vključila lažni račun v vrednosti več kot 375 tisoč evrov z DDV – za dela, ki nikoli niso bila izvedena.

Lažni račun med resničnimi intervencijami

Občina je po poplavah omenjeni gospodarski družbi izdala naročilo za izvedbo nujnih intervencijskih del na več lokacijah, od nakladanja in transporta mulja ter prodnatih nanosov do utrjevanja terena in izdelave začasnih zložb za stabilizacijo brežin. Račun, ki je bil izstavljen za dela med 7. in 16. avgustom 2023, je vključeval tudi postavke, ki v resnici niso bile izvedene.

Dokazovanje tudi s prikritimi metodami

Kriminalisti so pri dokazovanju poleg klasičnih uporabili tudi prikrite preiskovalne metode. Ugotovili so, da gospodarska družba v navedenem obdobju, niti kasneje, ni opravila nobeno od del iz specifikacije računa. Kljub temu je druga osumljena oseba, zaposlena na občini, potrdila plačilo računa, čeprav je vedela, da dela niso bila opravljena.

S tem je gospodarski družbi omogočila neupravičeno premoženjsko korist v višini plačanega računa.

