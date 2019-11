Poslanec DeSUS: Sodeloval bi tudi v Janševi vladi #video

Poslanec DeSUS Robert Polnar je v izjavi ob robu proračunske seje državnega zbora dejal, da ostaja podpornik vlade Marjana Šarca, v kateri sodeluje, a je poudaril: "Sem trenutno podpornik politike, ki ni sposobna oblikovati alternativ, kar je zame velik problem. Politika na nacionalni ravni namreč mora biti vedno pripravljena izoblikovati alternative, zlasti če nima posebne večine v državnem zboru."

Polnar kritičen do potez finančnega ministra

Kot je pojasnil Polnar, zanj ni alternativa, da minister za finance pride v državni zbor in reče, da je to, kar je predlagal, pač to, sicer bo odstopil: "To ni način vodenja politike. Minister za finance (Andrej Bertoncelj, op. a.) mora biti v takšnih okoliščinah, kot so trenutno, pripravljen, da bo v državnem zboru soočen tudi z nasprotovanji glede njegovih predlogov proračunov in da se bo temu ustrezno tudi prilagodil."

Če bi bila v tem mandatu državnega zbora kakršnakoli možnost za sodelovanje v drugi vladi, ki bi zmogla več poslanskih mandatov, bi sodeloval, tudi s SDS pod vodstvom Janeza Janše, je dejal Polnar. Foto: STA

Jasen je bil tudi ob vprašanju, ali bi bil pripravljen sodelovati v kakšni novi vladi. "To je za zdaj še predaleč, vsekakor pa nisem prepričan, da bi takšna vlada, kot je zdaj, s tako šibko podporo v državnem zboru, lahko obstala. Če bi bila kakršnakoli možnost za sodelovanje v kakšni drugi vladi v tem mandatu, ki bi zmogla zagotoviti več poslanskih mandatov, bi bil pripravljen sodelovati," je povedal Polnar in dodal, da bi sodeloval tudi s SDS pod vodstvom Janeza Janše.

Če bo vladno dopolnilo sprejeto, ne bo podprl proračuna

Zatrdil je, da deluje po načinu, zaradi katerega je prišel v državni zbor: "Sem predstavnik vsega ljudstva, delujem po svoji vesti in po svojem prepričanju." Tako je na parlamentarnem odboru za finance, ki mu predseduje, minuli petek podprl občutno zvišanje povprečnin za občine in pri tem tudi vztraja. Glasoval bo proti dopolnilu koalicije, s katerim povprečnino vračajo na vladni predlog. Če bo slednje sprejeto, bo nasprotoval zakonu o izvrševanju proračuna. Podporo mu bo odrekel tudi v primeru vnovičnega glasovanja o zakonu.

Po njegovih navedbah bo državni svet zanesljivo izglasoval veto na zakon o izvrševanju proračuna in kolikor ve, bo seja 28. novembra. Ob tem je spomnil, da je tudi pri sprejemanju sprememb zakona o dohodnini glasoval proti prav z namenom, da se dodatno ne jemlje sredstev za temeljni finančni vir financiranja občin. Tako je presenečen nad tem, da je bil kdorkoli presenečen nad njegovo odločitvijo na odboru za finance.

"Slišim, da so določeni ljudje malo jezni name"

Glede povprečnin za občine je pojasnil, da ima pred drugimi poslanci prednost v tem, da zadevo pozna od znotraj, saj se je ukvarjal z občinskimi proračuni. "Zato v resnici vem, kaj počnem," je zatrdil Polnar. Na vprašanje, ali pričakuje težave zaradi svojega glasovanja, je odgovoril: "Kar zadeva koalicije, ne vem. Slišim, da so določeni ljudje malo jezni name. S tem se pretirano ne ubadam." V poslanski skupini imajo različna stališča, a za zdaj po njegovih navedbah vse skupaj poteka v demokratični razpravi.