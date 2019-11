Obeta se veto na zakon o izvrševanju proračuna, glasovanje prihodnji teden

Proračun za leto 2020 je najvišji do zdaj: odhodki so določeni v višini 10,358 milijarde evrov, v državno blagajno pa naj bi se steklo 10,773 milijarde evrov. Proračunski presežek bo tako znašal 415,2 milijona evrov. Še višje so številke v proračunu za leto 2021. Odhodki se bodo povzpeli na 10,455 milijarde evrov, ob 11,111 milijarde evrov pričakovanih prihodkov pa naj bi presežek dosegel 656,6 milijona evrov.

Državni zbor je proračuna za leti 2020 in 2021 sprejel z 49 glasovi za, proti je glasovalo 41 oziroma 40 poslancev. Poleg poslancev koalicije in obeh poslancev narodnosti so svoje glasove obljubili tudi v SNS, v preostalih poslanskih skupinah opozicije so jima odrekli podporo.

Predsednik interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič je namreč za ponedeljek sklical sejo interesne skupine, na dnevnem redu pa imajo zakon o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021. Ker so bili predstavniki lokalnih interesov do zakona, predvsem zaradi predvidenega financiranja občin, kritični že ob sprejemanju zakona, Ozimič, kot je dejal, pričakuje, da bodo predlagali odložilni veto. V tem primeru bo seja DS, na kateri bodo državni svetniki glasovali o vložitvi veta, predvidoma v četrtek.

Veto zaradi povprečnine za občine

Da bodo državni svetniki na zakon, ki med drugim določa višino povprečnine za občine, izglasovali veto, je bilo slišati že v preteklih dneh ob burnem dogajanju v državnem zboru. Odbor za finance je namreč pretekli teden predlagano povprečnino v prihodnjih dveh letih občutno zvišal, nato pa so poslanci danes ponoči ob glasovanju o proračunskih dokumentnih soglašali s predlogom koalicijskih poslanskih skupin, da se ta znesek spet zniža.

Za leto 2020 je tako določena povprečnina v višini 589,11 evra na prebivalca, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra. Državni svetniki so že ob obravnavi proračunskih dokumentov opozarjali, da je takšna povprečnina določena prenizko in ne zagotavlja financiranja dejanskih stroškov občin. Da si zakon lahko obeta veto, je tedaj napovedal tudi predsednik DS Alojz Kovšca, ki je dejal, da je "glede na glasovanje in trdnost vseh ne glede na ideološko podstat in pripadnost posameznim interesnim skupinam to že kar očitno in jasno".

Tehnični zakon

Če bodo državni svetniki na zakon izglasovali veto, bo moral DZ o njem glasovati znova, tokrat bo za potrditev zakona potrebnih vsaj 46 poslanskih glasov. Prvič je sicer za glasovalo 48 poslancev, 41 pa jih je bilo proti. Zakon o izvrševanju proračunov je sicer tehnični zakon, ki daje vladi pooblastila glede možnosti upravljanja državnega proračuna in zadolževanja ter ureja namenske prihodke in odhodke proračuna.

Poleg povprečnine je v njem med drugim zapisan tudi dovoljeni obseg zadolževanja države, in sicer za leto 2020 v višini 1,591 milijarde evrov, za leto 2021 pa v višini 2,741 milijarde evrov. Zadolževati se bo mogoče predvsem za refinanciranje, torej za nadomeščanje starega dolga z novim, najetim pod ugodnejšimi pogoji.