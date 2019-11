Kadrovska komisija DeSUS z zadržki do Erjavčevih protikandidatov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kadrovska komisija stranke DeSUS je izrazila vsebinske zadržke do kandidatur Aleksandre Pivec (na fotografiji) in Gregorja Stražišarja za položaj predsednika stranke. Foto: STA

Kadrovska komisija stranke DeSUS je izrazila vsebinske zadržke do kandidatur Aleksandre Pivec in Gregorja Stražišarja za položaj predsednika stranke. Ugotovila je, da oba kandidata sicer izpolnjujeta vse formalne pogoje, a predlagala izvršnemu odboru stranke, da se z njima še enkrat pogovori.

Predsednik stranke DeSUS Karl Erjavec je sicer zanikal poročanje POP TV, da je kadrovska komisija blokirala njuni kandidaturi. "Vsi trije smo kandidati za predsednika in vse tri kandidature bodo obravnavane na izvršnem odboru stranke, ki bo v sredo naslednji teden. Oba kandidata se bosta imela možnost predstaviti na izvršnem odboru," je pojasnil Erjavec.

Kadrovska komisija z zadržki glede Pivčeve in Stražišarja

Dejal je, da je pri enem izmed kandidatov problem, ker se je v stranko vpisal šele pred nekaj dnevi in ga nihče ne pozna. To naj bi veljalo za Stražišarja, medtem ko naj bi bili pri Pivčevi razlog za zadržek očitki o nepravilnostih pri projektu Strateško razvojno inovacijsko partnerstvo Turizem (SRIPT), pri katerem je sodelovala še kot državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pivčeva je očitke sicer zanikala, bosta pa v ponedeljek o tem razpravljala parlamentarna za gospodarstvo in kmetijstvo. "Očitno nekaj poskušajo prirejati oziroma poskušajo nekaj naknadno regulirati, ker očitno stvari ne tečejo tako, kot so si v teh političnih scenarijih zamislili," je za prej omenjeno komercialno televizijo dejal Stražišar. Po izvršnem odboru mora kandidatno listo sicer potrditi še svet stranke. Volilni kongres bo januarja.