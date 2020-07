Ministrica na udaru kritik zaradi obiska v Izoli

Po očitkih zaradi obiska na Krasu se je kmetijska ministrica in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec spet znašla v središču pozornosti javnosti. Razlog za to je junijski obisk ministrice v Izoli. Izolska občina, ki jo vodi župan Danilo Markočič iz vrst DeSUS, naj bi namreč ministrici in njenima sinovoma plačala stroške hotelske namestitve. Pivčeva o obisku v Izoli pravi, da je bil ta v celoti služben, medtem ko njene objave z družbenih omrežij govorijo ravno nasprotno.

Po poročanju Televizije Slovenija (TVS) je kmetijska ministrica in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec v petek, 12. junija, z izolskim županom Danilom Markočičem, ki je član DeSUS, v Izoli prisostvovala zametkom novega ribiškega muzeja. Ministrica je bila v Izoli skupaj s svojima sinovoma, s katerima je bila nastanjena v enem od tamkajšnjih hotelov. Po poročanju TVS je račun za hotelsko namestitev ministrice in njenih sinov v Izoli plačala občina, ki jo vodi ministričin strankarski kolega.

Pivčeva: Sinova sta na koncu prespala pri prijateljih

Pivčeva je v svojem prvem odzivu poudarila, da je bil obisk v Izoli v celoti služben. Kot je pojasnila, ni hotela ostati v Izoli, vendar pa naj bi jo Markočič prepričal, da ostane tudi čez konec tedna. Na izolski občini so za TVS povedali, da je logično, da so Pivčevi plačali tridnevno bivanje, saj je v Izolo prišla na njihovo povabilo. Pivčeva v tem, da je račun za hotelsko namestitev plačala občina, ne vidi nič spornega, o sinovih pa pravi, da sta na koncu prespala pri prijateljih.

Predsednica DeSUS in kmetijska ministrica je za TVS povedala, da so v soboto ves dan pluli z ribiško barko in se z ribiči pogovarjali o koncesijah. Na drugi strani je na družbenem omrežju Instagram objavila spodnjo fotografijo. Pod njo je zapisala, da si je vzela čas za svoje najbližje in družino.

O nedeljskem programu na občini pravijo, da je ministrica obiskala znano istrsko vinsko klet, medtem ko je Pivčeva za javno televizijo dejala, da je že zgodaj odšla domov. Na vladnih straneh ali na njenih družbenih omrežjih sicer ni mogoče zaslediti nobene informacije o uradnih pogovorih ministrice ob koncu tistega tedna, je še poročala TVS.