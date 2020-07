Pivčeva: Stroške nastanitve na Krasu zase in za svoja sinova sem plačala sama

Kmetijska ministrica in predsednica DeSUS Aleksandra Pivec pojasnjuje, da je stroške nastanitve zase in za svoja sinova med junijskim gostovanjem na Krasu plačala sama. Če bo treba, bo račun pokazala pristojnim institucijam, je dodala.

Pivčeva se je po očitkih o gostovanju na Krasu konec junija, ko je med drugim nastopila v promocijskem videu zasebnega podjetja Vinakras, v nedeljo oglasila na Facebooku. Uvodoma je navedla, da se je ob nastopu mandata ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavezala načinu dela, kjer prevladujejo obiski na terenu, stik in pogovor z ljudmi, ki delujejo znotraj agroživilske verige, piše STA.

Večino časa preživi na terenu

Tako po njenih navedbah večino časa preživi na terenu, obiskuje kmete, kmetije, društva, različne organizacije, lokalne skupnosti ter podjetja. To pogosto počne tudi ob vikendih, praznikih in dela prostih dnevih ter tako povezuje zasebno življenje s poslanstvom ministrice.

Foto: STA

"Vedno bom s ponosom nosila različne majice, značke, predpasnike ... kmetij, društev, organizacij in podjetij, ki delujejo v mojem sektorju. Ker brez njihovega truda ne bi bilo slovenske hrane, obdelanega in ohranjenega podeželja, številnih delovnih mest," je poudarila Pivčeva. Dodala je, da ve, kako veliko ljudem pomeni, da obisk ministrice na terenu ohranijo v spominu s fotografijo ali videom, zato niso nikoli nikomur prepovedali, da njen obisk fotografira ali snema. Na spletnih straneh in družabnih omrežjih je tako moč najti številne fotografije in video posnetke njenih tovrstnih obiskov.

"Želim si, da bi bili vsi državljani bolj ponosni na domače pridelovalce in deležnike v agroživilski verigi. To bi dvignilo kolektivno slovensko zavest o njihovem pomenu in pomenu odnosa do slovenske hrane in obdelanega slovenskega podeželja. S tem bi se dvignil tudi ugled in spoštovanje slovenskega kmeta," je med drugim navedla Pivčeva in napovedala, da bo tudi v prihodnje kot ministrica vedno ponosno predstavljala naše kmete, kmetije, društva in podjetja.

Prvi dan obiska zasebne narave, drugi dan s službenim namenom

Po objavi medijskih prispevkov o gostovanju Pivčeve na Krasu je v nedeljo zvečer tudi premier Janez Janša na Twitterju zapisal, da se od članov vlade pričakuje promoviranje domačih podjetij in kmetov. Da se je Pivčeva 25. in 26. junija s svojo družino na povabilo podjetja Vinakras mudila na Krasu, kjer je nastal tudi promocijski video, je v četrtek poročal spletni Dnevnik. To je sprožilo vrsto pomislekov.

Premier Janez Janša je na Twitterju pojasnil, da od članov mlade pričakuje promoviranje domačih podjetij in kmetov. Foto: Gov.si

Ministrica je nato za POP TV pojasnila, da je bil prvi dan obisk zasebne narave in v zasebnem angažmaju, drugi dan pa je bila s službenim namenom gostja podjetja Vinakras. Udeležila se je več sestankov in zvečer odprla prenovljeno dvorišče kleti podjetja. "Nisem pa dolžna razlagati svojih zasebnih aktivnosti in aktivnosti svoje družine," je tedaj poudarila Pivčeva.

POP TV je sicer v soboto poročal, da so pridobili elektronsko komunikacijo, iz katere je razvidno, da je izlet s službenega elektronskega naslova urejala podpredsednica stranke DeSUS in direktorica občinske uprave v Brdih Anita Manfreda. Tudi tisti del izleta, ki naj bi bil po navedbah Pivčeve zaseben. V podjetju Vinakras pa so pojasnili, da so Pivčevi plačali kosilo, še navaja STA.