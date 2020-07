Izvršni odbor DeSUS razpravlja o razmerah v stranki

Predsednici DeSUS Aleksandri Pivec so nezaupnico izrekli v ljubljanskem in celjskem odboru, v pomurskem po zadnjih informacijah zaradi nesoglasij članov glasovanja sploh ni bilo. Na drugi strani so trije odbori – podravski, koroški in severnoprimorski – Pivčevo podprli.

V stranki so zaradi epidemioloških razmer najprej sklicali izvršni odbor, v katerem so predstavniki vseh pokrajinskih organizacij. Svet stranke bi lahko po pisanju STA sklicali konec poletja, je vodstvo napovedalo po srečanju 9. julija.

Pivčeva je danes za POP TV pojasnila, da seje še niso končali, saj so najprej razpravljali o pomembnih vsebinskih vprašanjih. Dodala je še, da je razprava pozitivna, razpoloženje na odboru pa dobro in konstruktivno.